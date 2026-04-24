El Tren Suburbano llegará al AIFA este 26 de abril: ruta, estaciones, tiempo de viaje y tarifas

El nuevo ramal conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en menos de 45 minutos con una tarifa promocional de 45 pesos durante el primer mes

La Línea 2 del Tren Suburbano, un ramal que conectará a la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), está previsto que se inaugure este domingo. Se trata de una de las ampliaciones de infraestructura ferroviaria más relevantes de los últimos años en la zona metropolitana del Valle de México. El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para reactivar la red ferroviaria de pasajeros y de carga en el país.

El recorrido total desde Buenavista hasta el AIFA tomará alrededor de 43 minutos. El tren operará con intervalos de 15 minutos y un horario de servicio de las 05.00 a las 00.30 horas, cubriendo los vuelos más tempranos y más tardíos del día.

El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaez, ha precisado que el ramal Lechería-AIFA tiene una extensión de 23,7 kilómetros, cuenta con vías dobles y señalización automática para garantizar la velocidad y la seguridad en el trayecto.

Estaciones entre Buenavista y AIFA

El recorrido completo parte de Buenavista e incluye las estaciones de Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, desde donde arranca el nuevo ramal. A partir de ahí, el tren continúa por Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Xaltocán y, finalmente, la estación terminal dentro del AIFA.

La llegada del tren se produce directamente en las instalaciones del aeropuerto. Así, los pasajeros descenderán en la estación subterránea, subirán unas escaleras y quedarán listos para documentar su equipaje y acceder a las terminales. Se estima que el sistema de transporte movilizará a 82.000 pasajeros al día.

Mapa de la línea dos del tren suburbano. TrenSuburbano

Cuánto cuesta el boleto al aeropuerto

Durante el primer mes desde la inauguración, el trayecto completo de la estación Buenavista al AIFA tendrá una tarifa promocional de 45 pesos. Los tramos intermedios mantendrán las tarifas vigentes del Suburbano, que son de 11,50 pesos para recorridos cortos, y 26,50 pesos para tramos de entre 12,90 y 25,59 kilómetros.

Transcurrido el primer mes de periodo promocional, las tarifas serán reajustadas. Las autoridades han garantizado que los nuevos precios seguirán siendo más accesibles que los del transporte tradicional, aunque aún no se han especificado las cifras definitivas.

El pago se realiza con la tarjeta de prepago del Suburbano, disponible en taquillas y máquinas de las estaciones. En el futuro también podrá utilizarse la tarjeta de Movilidad Integrada.

Beneficios y próximas etapas

El proyecto integra seis estaciones intermedias que beneficiarán a municipios como Nextlalpan, Tultitlán y Tultepec, en el Estado de México. La gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, ha destacado que la infraestructura reactivará la economía regional y mejorará la movilidad en el norte del estado.

Como tercera etapa, está en construcción la extensión del servicio desde el AIFA hasta Pachuca, Hidalgo, con seis estaciones adicionales y un recorrido de 57 kilómetros.

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