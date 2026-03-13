Muere un soldado francés en un ataque con un dron en el norte de Irak

Un militar francés murió “durante un ataque” en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, según anunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la red social X (Twitter) en la noche del jueves al viernes. “El suboficial Arnaud Frion, del 7º batallón de cazadores alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió el mandatario galo. Según el ejército francés, el ataque, que hirió a otros cinco militares, se efectuó mediante un dron.

Macron añadió también que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”. El militar pertenecía a una unidad del ejército francés con base en Varces, cerca de Grenoble, y desplegada en operaciones internacionales, entre ellas misiones contra grupos yihadistas en Irak. Francia no considera que el conflicto en Irán sea legal y ha decidido realizar solo operaciones defensivas en la región.

Las autoridades francesas, sin embargo, están muy preocupadas con la deriva que el conflicto puede tener en países cercanos como el Líbano, donde el país y el propio presidente se habían involucrado activamente en el proceso de paz con el desarme del grupo chií Hezbolá en favor de las Fuerzas Armadas libanesas y una conferencia específica sobre la región.

No está claro por el momento el origen del dron que mató al soldado francés. Militantes chiíes iraquíes han intensificado los ataques con drones y misiles contra intereses estadounidenses en Irak en los últimos tres o cuatro días, según tres fuentes de seguridad iraquíes y dos fuentes cercanas a los grupos citadas por la agencia Reuters.

La operación militar estadounidense altera ahora todos esos planes. La sensación en el Elíseo es que Estados Unidos ha metido a Europa en un problema a través de una operación que se observa estratégicamente errónea. Es el primer soldado francés muerto desde el inicio de la escalada en Oriente Próximo, desencadenada por ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero, y que posteriormente se ha extendido a varios países de la región.