El Gobierno vasco da la semilibertad a dos presos de ETA menos de un año después de que un juez la revocara

El Gobierno vasco ha concedido este jueves el tercer grado penitenciario o semilibertad a dos nuevos presos de ETA, según confirman fuentes del Ejecutivo. Se trata de Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gadafi, y Eneko Gogeaskoetxea Arronategi, a los que ya se les dio hace menos de un año. Entonces fueron revocadas por la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía recurriera la medida. El acuerdo del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que encabeza la socialista María Jesús San José, permitirá a los dos etarras solo tener que ir a prisión para dormir de lunes a jueves, aunque este régimen de salidas solo se hará efectivo si el ministerio público no vuelve a oponerse. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha criticado con dureza la decisión y califica de “fraudulentas” ambas semilibertades. También ha reclamado a la Fiscalía que se oponga a ellas.

A Gogeaskoetxea ―condenado a más de 350 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el asesinato del ertzaina Txema Aguirre en el intento de atentado contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim el 18 de octubre de 1997―, el Ejecutivo vasco le clasificó en junio del año pasado por primera vez en tercer grado penitenciario, pero la medida se paralizó porque fue recurrida por la Fiscalía por “precipitada”. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, la terminó revocando. Algo similar ocurrió con Gadafi ―condenado a más de 1.100 años de cárcel por más de 20 atentados, entre ellos el que costó la vida al niño de dos años Fabio Moreno―, al que el Departamento de Justicia concedió la semilibertad en octubre de 2025. La Fiscalía también se opuso y la Audiencia Nacional anuló la medida. Desde entonces, ambos han seguido clasificados en segundo grado penitenciario, el ordinario en el que está el 75% de los presos en España, y por el que pueden acceder a permisos.

Ahora, el Ejecutivo de Pradales vuelve a aplicar la medida a ambos reclusos. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en el caso de Gogeaskoetxea los argumentos utilizados son idénticos a los que esgrimió en junio. Así, recuerda que muestra una “favorable evolución” en prisión, tiene apoyo familiar y cuenta con una “oferta laboral contrastada” fuera de la cárcel, además de estar abonando la responsabilidad civil a la que fue condenado y de haber disfrutado de 14 permisos en el último año sin incidencias. En el expediente también vuelve a incidir en que ha escrito cartas de perdón a sus víctimas. “Entiendo que el reconocimiento y la reparación del dolor de las víctimas de la violencia debe ser un elemento central necesario para un futuro en paz en el País Vasco”, aseguraba en una de ellas incluida ahora en su expediente. El informe del Departamento de Justicia vuelve a destacar que los profesionales penitenciarios señalan que en sus entrevistas el etarra “se responsabiliza sin caer en posturas justificativas de los delitos, teniendo muy presentes tanto cognitivamente como emocionalmente a todas las víctimas de sus actos terroristas”.

“Buen uso” de los permisos

Sobre Iglesias Chouza, el expediente destaca que ha hecho un “buen uso” de los 17 permisos de salida que ha disfrutado en el último año, que participa de manera “correcta” en las actividades de prisión, que cuenta con el apoyo de una “familia de origen normalizada y vinculante” y que tiene una “oferta laboral contrastada”. En su caso, el Gobierno vasco destaca fragmentos de una carta en la que cita expresamente al niño que asesinó ―“un hecho que me marcó profundamente”― y en la que pide perdón a todas sus víctimas: “Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entendieran que siento de veras el dolor que han padecido las víctimas y que de todo corazón deseo que les sea reparado, desaparezca en la medida de lo posible y que sus heridas queden sanadas lo más posible”. El Gobierno vasco hace hincapié que un informe penitenciario se recoge que el preso “reconoce y asume su responsabilidad delictiva, comprende el daño generado y, lo más significativo, siente el grave daño ocasionado a todas sus víctimas en general y, en particular, a víctimas menores de corta edad”.

La decisión del Gobierno vasco de conceder la semilibertad a Gogeaskoetxea y Gadafi se produce una semana después de que el juez Castro acordara dejar sin efecto otras dos, en este caso las que iban a permitir salir de prisión a diario a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, y a Juan Ramón Carasatorre Aldaz, Zapata, condenado por el asesinato del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez y otras dos personas. En su auto, el magistrado criticaba cómo el Gobierno de Imanol Pradales había aplicado el Reglamento Penitenciario para permitir las salidas diarias de ambos reclusos. Entonces, el magistrado revocó que ambos etarras se les aplicara un artículo del Reglamento Penitenciario, el 100.2, que permite a un preso en segundo grado ―como es el caso Anboto y Zapata― acceder a beneficios penitenciarios destinados a los que están en tercer grado o régimen abierto como preparación para su reincorporación a la sociedad cuando salga en libertad. El juez Castro planteaba en sus autos la necesidad de revisar este precepto legal al considerar que con semilibertades como las de estos dos etarras se estaba pervirtiendo el sentido real de lo que calificó de “instrumento de enorme relevancia penitenciaria”.