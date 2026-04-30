La Fiscalía respalda que Mazón se persone en la causa de la dana

El Ministerio Público pide que se estime un recurso del ‘expresident’ en el que el solicitaba acceder a la investigación judicial de la tragedia que dejó 230 muertos en 2024

La Fiscalía respalda que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que el día de la dana pasó cuatro horas en un céntrico restaurante de Valencia mientras se inundaba la provincia, se persone en la causa judicial que investiga precisamente la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

El Ministerio Público ha pedido que se estime el recurso de apelación del dirigente popular contra la decisión de la instructora de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz Tobarra, que en marzó denegó a Mazón acceder a la investigación, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Con su movimiento, el exjefe del Consell trata de acceder a los más de 50 tomos de sumario, donde se recogen más de 500 declaraciones de víctimas, familiares y altos cargos de la Generalitat y del Gobierno -Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- que han desfilado por el juzgado de Catarroja que instruye las pesquisas. El Ministerio Público avala ahora esta posibilidad.

El pronunciamiento de la Fiscalía llega en medio de la decisión de la instructora de citar a Mazón como testigo –una comparecencia para la que todavía no hay fecha y donde el popoular deberá decir la verdad- y de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de no investigar al expresident por su responsabilidad en la dana.

En un escrito firmado por el fiscal Cristóbal Melgarejo, el Ministerio Público se muestra partidario de que Mazón “tenga la posibilidad de conocimiento de las actuaciones procesales”.

“La resolución impugnada vulneraría el derecho de defensa del recurrente [Mazón] porque deniega su personación en el procedimiento y, por extensión, la posibilidad de tener conocimiento de las actuaciones [el sumario]”, justifica la Fiscalía. Y precisa que, tras el auto del TSJCV de marzo que rechazaba investigar al popular por el delito de comisión por omisión, existen “diligencias de investigación pendientes por el órgano judicial instructor [la jueza de Catarroja] que [...] pudieran suponer en la praxis la investigación de la participación del referido aforado [el popular] en la gestión de la emergencia”.

El representante de la Fiscalía alude en su escrito a la situación en la que se encuentra quien fuera número dos de Mazón, el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca. Los mansajes aportados a la causa por la principal investigada, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, revelan que Presidencia manejaba información desde mediodía del día de la desgracia de la gravedad de la tragedia. Y que Cuenca no jugó un papel secundario, como sostuvo en el juzgado en sus dos declaraciones como testigo, sino que fue protagonista al dar instrucciones a Pradas, máxima responsable de la emergencia, sobre cómo gestionar la crisis. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, llegó a decirle a las 19.54. La jueza de Catarroja ha cursado una comisión rogatoria –procedimiento para recabar información- a WhatsApp para recabar los mensajes del móvil de Cuenca, que borró sus comunicaciones del día de la desgracia.

La defensa de Mazón, que ejerce el abogado Ignacio Gally, alegaba en su argumentación para formar parte de la causa que el expresident “siempre había mantenido una posición de respeto a la instrucción”. La jueza Ruiz Tobarra respondió para denegar su personación que había ofrecido al exjefe del Consell comparecer voluntariamente como investigado tres veces y que el popular se había negado. La magistrada también apuntaba que Mazón no podía ser, al mismo tiempo, testigo y personarse en las pesquisas, una posibilidad que existe en ordenamientos jurídicos extranjeros, como el francés. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, Mazón solo puede ser investigado por el TSJCV.