Alice Rufo, ministra delegada de Defensa: “Francia no es favorable a operaciones militares que desestabilicen Oriente Próximo”

La ministra advierte en una entrevista con EL PAÍS que Europa debe acostumbrarse a no contar con EE UU y a ser más autónoma militarmente. “Trump no es un paréntesis”

Alice Rufo (Toulon, 45 años) es la ministra delegada de Defensa en Francia. Algo así como una secretaria de Estado con mayor poder político. Pero más allá del cargo, es una de las personas más cercanas al presidente, Emmanuel Macron —fue su consejera diplomática—, y con mayor conocimiento y capacidad de análisis de las carpetas internacionales que incumben a Francia. Rufo, una de esas jóvenes talentos surgidas de la élite académica francesa, ha acompañado a Macron desde el comienzo en sus aventuras internacionales. La ministra recibe a EL PAÍS el lunes en su despacho del Ministerio de Defensa entre una reunión y otra. Los días son complicados.

La guerra de Irán, justo cuando Francia ha anunciado que aumentará su poder nuclear y busca extenderlo al resto de socios europeos, ha descosido todo el trabajo diplomático y militar desplegado en Líbano por París. Pero también ha desestabilizado la ruta comercial del Mediterráneo y va camino de dejar en segundo plano la guerra en Ucrania. “No podemos permitir eso”, matiza Rufo, que este jueves visita Madrid en un encuentro para hablar de los conflictos en curso, la cooperación industrial en defensa y una concesión a la memoria histórica en forma de carro de combate. Francia prestará una de las tanquetas en las que la Nueve, la compañía de 150 curtidos soldados republicanos españoles, entró en París el 24 de agosto de 1944 para contribuir a su liberación. “Es la historia del siglo XX y de la reconciliación, la de los valores comunes que han forjado nuestras democracias”, señala Rufo.

Pregunta. Como el antifascismo.

Respuesta. Absolutamente. Hay que recordar que en las historias nacionales, cada vez que ha habido que luchar por la libertad, nuestros relatos se han cruzado.

P. Van a discutir también de cuestiones industriales.

R. Estamos comprometidos en el SCAF [el nuevo avión de combate que están desarrollando conjuntamente Francia, Alemania y España]. Sé que el Gobierno español lo apoya. Y creo que ambos países compartimos también la idea reforzar al máximo la interoperabilidad posible para el futuro. Todos aumentamos nuestros presupuestos en defensa, pero no sirve de nada hacerlo si aumenta la dependencia. Hay que rearmarse en común para que nuestras industrias se beneficien. Si pedimos esfuerzos a nuestros ciudadanos, no es para ir a comprar ahí afuera. Y eso lo comparten España y Francia.

P. ¿Francia quiere llegar a la autosuficiencia?

R. Lo llamamos soberanía europea. Compramos muy poco armamento a EE UU y a otros países. Pero creemos que debemos hacerlo todos. Hoy vemos que EE UU está muy comprometido en Oriente Próximo, pero nosotros seguimos estándolo en Ucrania. Necesitamos podernos abastecer a nosotros mismos. Si no, dependeremos de las prioridades de los otros. Y Europa tiene una base industrial que puede desarrollar. También España.

P. España no aumenta el gasto militar. O no como Trump querría.

R. Los porcentajes del PIB, vistos de forma aislada, no quieren decir nada. En la pandemia, por ejemplo, podíamos fijar el 2% sin problema porque el PIB se había contraído. Adquirimos ese compromiso con la OTAN, pero lo que cuenta hoy si hay una crisis es quién puede poner barcos en el mar, aviones en el aire y soldados en tierra. Todo el mundo debe hacer más para ser más autónomo y pedimos el aumento del presupuesto a nuestros socios. También a España. Pero somos solidarios con nuestros aliados, sobre todo cuando son atacados. Creemos mucho en los pilares europeos de la OTAN. Y sabemos que podemos contar con España hoy en el Mediterráneo.

P. España se ha vuelto una oposición europea a Trump. El último capítulo fue la negativa a prestar las bases de la OTAN para la guerra en Irán.

R. Nosotros no tenemos bases de la OTAN en nuestro territorio. No estamos en la misma situación. Solo permitimos operaciones de abastecimiento para ayudar a nuestros socios en el Golfo. Y eso no cambiará. No aportaremos apoyo a las acciones ofensivas porque no hemos elegido ni autorizado esta guerra.

P. ¿Creen que esta guerra es un error estratégico?

R. Irán tenía un papel muy desestabilizador en la región y llevaba a cabo un programa nuclear y de misiles balísticos peligroso. Además, tenía proxies en la región, como Hezbolá, Hamás o los hutíes. Pero no fuimos consultados por los israelíes y estadounidenses ni nos explicaron sus objetivos. Nuestra posición es la vía diplomática con sanciones duras para el apartado nuclear iraní. No somos favorables a operaciones militares que desestabilizan la región, como vemos hoy.

P. ¿Cuáles son las operaciones defensivas de las que habla el presidente Emmanuel Macron?

R. Intentaremos que no haya efectos demasiado desestabilizadores en la región. Protegeremos a nuestros socios europeos, por eso el presidente estuvo en Chipre y Grecia para trabajar en esa seguridad. También en el Golfo. Y buscamos mantener la seguridad de navegación.

P. ¿Cómo piensan proteger el estrecho de Ormuz?

R. Hemos reforzado la presencia en el Mediterráneo oriental. El portaviones Charles de Gaulle está ahí, también una fragata en las aguas frente a Chipre. Aportamos seguridad al canal de Suez, hasta el mar Rojo. Y luego está Ormuz, que está bloqueado de facto. La libertad de circulación marítima está en la convención del derecho del mar. Esperamos que nuestros socios europeos se sumarán a ese trabajo, que incluiría escoltas como las que se hicieron en el Mar Rojo con los ataques hutíes. Queremos construir una misión internacional para la libertad de circulación marítima. Son operaciones potencialmente peligrosas, pero Europa debe trabajar en ello. También España, porque se trata del Mediterráneo y el país está muy comprometido en esos dominios marítimos.

P. ¿Conocen con seguridad la procedencia de los proyectiles que impactaron en Chipre?

R. Sí, Irán y sus aliados. Y es fruto de esa respuesta indiscriminada que hizo en los primeros días del conflicto.

P. ¿Hay que acostumbrarse a no contar con EE UU?

R. Sí. Hay que acostumbrarse a ser más autónomos. Hace años que anuncian un giro hacia el Indo- Pacífico y da igual la Administración. Priorizan sus intereses respecto a las alianzas, y hay que aceptarlo. Es un mensaje que no cambiará. Trump no es un paréntesis, hace mucho que vemos ese movimiento de basculación, aunque hoy sea más brutal en las formas.

P. Francia tiene una preocupación especial en el Líbano, donde el propio Macron se había implicado profundamente.

R. Ahí tenemos una doble exigencia. Queremos que Israel no despliegue una operación terrestre masiva aprovechando la coyuntura, aunque ya sea considerable con miles de desplazados y haya muchísimos muertos. Pero también exigimos a las autoridades libanesas que desarmen a Hezbolá, y aportaremos apoyo para recuperar el control del territorio y que no sea una amenaza para Israel.

P. ¿Este conflicto puede dejar en un segundo plano la guerra de Ucrania?

R. No hay que permitirlo. Honraremos nuestros compromisos con Ucrania. Y eso quiere decir también que cuanto más seamos capaces de producir nosotros en defensa, y pienso en la aérea en este caso, menos dependeremos de las elecciones y prioridades de EE UU.

P. Hoy es Ucrania la que ayuda a EE UU con los ataques de drones.

R. Sí. Y a los países del Golfo. Y eso habla de la capacidad de resistencia y capacidad tecnológica de Ucrania. Tenemos mucho que aprender de ellos. Pero no debemos dejar que Rusia se beneficie de esta situación. Ha perdido aliados como Irán o Venezuela. Pero hay que vigilar que esta guerra no le deje un espacio para reforzar su estrategia en Ucrania.

P. ¿La idea lanzada por Macron de extender el paraguas nuclear a sus aliados europeos responde a una inquietud creciente de un conflicto global?

R. La degradación del contexto estratégico ha alimentado el discurso del presidente de la República y su voluntad de ir más lejos en la explicación de la dimensión europea de nuestra disuasión nuclear. Muchos socios han respondido positivamente en diálogos bilaterales que se harán país por país y deseamos extenderlo a todos los que lo soliciten.

P. ¿Han hablado con España?

R. No tengo conocimiento de ninguna declaración pública del lado español. Pero estamos abiertos a cualquier diálogo. Son bienvenidos.

P. En qué consistiría el plan. ¿Habría cazas franceses armados con la bomba nuclear en otros países?

R. La disuasión es soberana y no se compartirán ni la decisión final ni la financiación. En cambio, habría la posibilidad de participar en ejercicios nucleares con fuerzas convencionales. O de hacer estrategia común; es decir, la aviación francesa podría desplegarse en determinadas ocasiones. Ante nosotros tenemos a una potencia nuclear como Rusia que libra una guerra con una gramática nuclear. Hemos estimado que ha llegado el momento de establecer ese diálogo con nuestros aliados estratégicos que lo deseen para concretar esa dimensión europea de la disuasión.

P. El jefe del Estado Mayor francés alertó de un choque armado en un plazo de cinco años en suelo europeo con Rusia.

R. Hay que prepararse, sí. No lo decimos solo nosotros. Rusia quiere dividir a la OTAN y debilitar a la UE. Probará los límites de nuestra solidaridad estratégica.

P. ¿Cree que el capítulo de Groenlandia ha terminado?

R. No, habrá más episodios. Pero fue una buena respuesta europea. Dinamarca dijo que su soberanía no estaba en venta y tuvo un apoyo rápido de sus socios europeos. Y finalmente hubo una respuesta al chantaje que trató de imponerse con los aranceles. Hay que ser capaces de responder fijando los límites y nuestra voluntad de defender nuestra soberanía. Si no hubiera habido una respuesta europea, corríamos el riesgo de una gran división en la OTAN.