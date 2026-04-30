El sindicato de maquinistas Semaf confía en la “plena” seguridad del ferrocarril, pero habla de presiones cuando se decide parar un tren

La cara visible del colectivo de maquinistas ferroviarios, Diego Martín, secretario general del sindicato Semaf, ha asegurado este jueves en el Senado que “la seguridad es plena en el sector ferroviario”. Ha recordado que un maquinista puede parar un tren si no encuentra las garantías exigibles para circular, pero también ha reconocido que una decisión como esa puede derivar en presiones de la operadora en cuestión contra el profesional de cabina. El pasado mes de enero, los maquinistas protagonizaron un plante en Rodalies de Cataluña tras el accidente de Gelida (Barcelona) y en petición de garantías de seguridad ante las múltiples afectaciones a las distintas líneas por la cadena de borrascas que azotó a Cataluña.

Las opiniones del representante sindical están siendo escuchadas en la comisión de investigación abierta para esclarecer los hechos que motivaron los siniestros del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) y el referido de Gelida (Barcelona). “En el sector vivimos cíclicamente accidentes ferroviarios y los de Adamuz y Gelida deben ser investigados con rigor e independencia para conocer las causas y que no se vuelva a producir algo parecido. El sector es seguro, pero vemos indicadores, como el del gasto en mantenimiento, que apuntan a que la gestión no está siendo adecuada”, ha reclamado Martín.

Desde el sindicato se mantiene que en España se ha priorizado la inversión en construcción de nuevas líneas en detrimento del esfuerzo en mantenimiento de trazados con limitaciones temporales de velocidad, lo que en ocasiones habla de un estado deficiente de las vías y otras responden a obras abiertas o afectaciones ajenas a la infraestructura. Semaf también ha sido crítico desde el pasado verano con el estado de ejes de alta velocidad como el Madrid-Barcelona, cuyo proyecto de renovación arrancará este mismo año, o con el déficit inversor en Rodalies de Cataluña. En febrero, Semaf llamó a una huelga tras los fallecimientos de tres maquinistas en los siniestros en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y en la línea 4 de Rodalies.

Diego Martín ha indicado que “la seguridad siempre está por delante”. “Nosotros mismos, los maquinistas, no rodamos si no están garantizadas las condiciones de seguridad”, ha asegurado antes de reconocer que en los últimos dos años han crecido los informes sobre posibles incidencias o vibraciones en la infraestructura, incluida la línea Madrid-Sevilla, apuntando “al poco material [en poder de Adif] para realizar la auscultación” del estado de las vías y al mayor tráfico que soportan las principales líneas de alta velocidad tras la entrada de los competidores de Renfe.

Derivado del acuerdo de deconvocatoria de la referida huelga del personal ferroviario, los sindicatos recibieron garantías de refuerzo en el personal de Renfe y Adif, así como en las partidas dedicadas al mantenimiento de las redes convencional y de alta velocidad: “Hemos advertido desde hace tiempo que el mantenimiento de la infraestructura debe ser mayor”, ha reiterado Diego Martín sin querer entrar a valorar las posibles causas de los accidentes a la vista de que están abiertas las investigaciones técnica y judicial.

Incidencias habituales

El maquinista que lidera Semaf ha enmarcado entre las incidencias gestionables la rotura de una vía, para lo que se activan medidas mitigadoras de riesgos como las limitaciones temporales de velocidad y las acciones de reparación precisas. También ha señalado como habituales las caídas de tensión en los circuitos de vía (sistema utilizado para ubicar a los trenes a lo largo de sus recorridos), como el que tuvo lugar en Adamuz, donde el descenso del voltaje desde 22 horas antes del siniestro del 18 de enero no superó los umbrales que habrían alertado de una posible fractura de carril.

Tras las tragedias de enero, que dejaron un total de 47 víctimas, en Semaf se está percibiendo una mayor atención a los reportes de los maquinistas sobre posibles incidencias, especialmente en la infraestructura. Sobre los trenes de Renfe, ha relatado que la flota está anticuada y que durante años no se invirtió en su renovación. Cuando este verano lleguen los primeros trenes de alta capacidad adquiridos por la operadora pública para Cercanías de Madrid se habrán cumplido 17 años desde la entrada de la última unidad.

Antes que el secretario general de Semaf ha comparecido en la comisión el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y ambos han coincidido en que la operadora pública se está utilizando por los grupos en el Congreso y el Senado “como arma arrojadiza”.