Santita, la protagonista de la nueva serie mexicana de Netflix que se desmarca de los estereotipos

A Santita, el personaje interpretado por Paulina Dávila en la nueva serie mexicana de Netflix del mismo nombre, la atraviesan múltiples aristas. Tras un accidente que la deja en silla de ruedas, María José Cano —a quien apodan cariñosamente (y a veces sarcásticamente) Santita— navega su vida entre deudas derivadas de la ludopatía, su vocación como ginecóloga en una comunidad con poco acceso a la salud reproductiva y tensiones emocionales marcadas por sus propias contradicciones. La producción, dirigida por Rodrigo García Barcha, se estrena en la plataforma el 22 de abril.

La trama confronta a la protagonista con decisiones del pasado cuando Alejandro (Gael García Bernal), su exprometido -a quien dejó plantado en el altar- regresa a Tijuana tras recibir un difícil diagnóstico médico. Este reencuentro sacude sus vidas y pone en evidencia las heridas y deudas emocionales que ambos arrastran. “Para mí lo más importante era sorprender con el personaje de Santita, o sea, muchas de las historias sobre una mujer giran —se quiera o no— alrededor de la identidad. Aquí lo que queríamos era destapar eso, ir más allá de su discapacidad y mostrar que ella tiene un sentido del humor endemoniado, malicia, inteligencia y pasión. Creo que todas esas cosas que parecen contradictorias lograron convivir con mucha facilidad en Santita, sobre todo porque, bueno, Paulina también comparte con Santita algunos de esos aspectos”, dijo el director en una videollamada con EL PAÍS.

Para Paulina Dávila, actriz colombiana reconocida por su participación en Luis Miguel: La Serie y Perdida, este papel representa uno de los retos más complejos de su carrera. El proceso implicó una preparación extensa, acompañada por una consultora en temas de discapacidad, María Ángel García Ramos, quien guió la construcción del personaje desde el conocimiento y el respeto. “Fue una aliada con quien tuve una conversación constante, íntima y profunda. Me abrió un mundo, me enseñó y me dio la posibilidad de conocer a otras mujeres que me ayudaron en esta experiencia”, compartió a este diario.

Paulina Dávila como Santita. Courtesy of Netflix / 2026 (Netflix)

Como parte de su proceso, Dávila también se adentró en el estado emocional del personaje, que más allá de su condición física, atraviesa un duelo que siempre la acompaña y la obliga a enfrentarse con sus demonios internos. “No hay que estereotipar desde ningún punto de vista, son muchas cosas las que atraviesan a Santita. Como actriz es un sueño tener la posibilidad de vivir a un personaje con tanta libertad, desde un lugar tan genuino. Fue un gozo para mí. En ese sentido, el personaje y el proyecto son los más especiales, hasta este momento, en mi carrera”, agregó.

Al tratarse de una de las apuestas mexicanas de Netflix para este año, Santita llega respaldada por un equipo consolidado. En ese sentido, Gael García Bernal destaca los elementos que lo llevaron a sumarse a la producción: “Lo que me atrae de un proyecto como este, y lo que me conecta, son las personas quienes lo hacen. Desde que Rodrigo me invitó a esto, yo estaba completamente entregado. Generalmente, en estos grupos afines siempre hay una tarea interesante qué hacer, qué crear, qué inventarse y qué resolver. Creo que se puede lograr una alquimia muy bonita”.