El último sapo para el Real Madrid: que el Barcelona celebre el alirón en sus narices

Es probable que al Madrid todavía le quede otro sapo por comerse esta temporada: hacerle el pasillo al Barcelona en el Camp Nou por el título de Liga dentro de dos semanas o que los azulgranas logren en sus narices ese domingo 10 de mayo el campeonato de forma matemática. Si el conjunto de Hansi Flick vence este sábado en Getafe (16.15), se colocará con 11 puntos de ventaja a falta de 15. La próxima jornada, los blancos acuden a Cornellà y los culés, a Montilivi.

El cierre de este viernes añadió más tierra encima de un curso depresivo para los merengues, que empezaron el día anunciando la no inclusión de Dani Ceballos en la lista “por decisión técnica”, y la acabaron empatados en el minuto 94 y con Kylian Mbappé enfilando los vestuarios en el 81 debido a una “sobrecarga en el isquio de la pierna izquierda”, según informó el club.

Tras el empate en La Cartuja contra el Betis, Álvaro Arbeloa se desahogó con el árbitro, algo que ya está siendo norma. El técnico se quejó de un posible penalti en la primera parte por una mano de Ricardo Rodríguez tras un tiro de Brahim, y de una probable falta de Antony a Mendy en la última jugada, la del tanto de Bellerín. “Creo que tenemos un problema y muchos de los que deben decidir este tipo de situaciones no saben ni entienden”, denunció el entrenador visitante. “El penalti es clarísimo, con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo. No hay mucho más que ver, igual que la última [acción]. Mendy tiene ganada la posición. A nada que te tocan un poco el brazo... Es algo muy básico y no es la primera vez que nos pasa algo así. Son dos decisiones que marcan mucho el partido”, añadió Arbeloa, que ha convertido en una constante en las últimas semanas sus quejas arbitrales por jugadas concretas y con referencias al caso Negreira.

Diez partidos encajando, la peor racha desde Queiroz

La mirada al colegiado, César Soto Grado en este caso, provocó las respuestas más largas de la rueda de prensa de Arbeloa, frustrado por otro gol en contra con el toque de campana. El Albacete lo echó de la Copa del Rey en el minuto 94, Osasuna le ganó en el 90, el Mallorca en el 91, el Bayern le dejó sin prórroga en el 89 y el Betis le igualó en el 94. “Si tuviéramos una razón clara, la corregiríamos. Cuando vas con resultados tan apretados, pueden pasar situaciones de este tipo y tampoco estamos teniendo mucha suerte”, trató de explicar el técnico blanco, que no ha obtenido la victoria en el 40% de los encuentros que ha dirigido al Madrid (se ha quedado sin ella en nueve de los 23 choques). En las últimas 10 citas, los blancos siempre han encajado (13 dianas), la peor racha sin dejar la portería a cero en una misma campaña de la competición desde mayo de 2004, con Carlos Queiroz (20 partidos, 36 goles), un curso que finalizó con un enorme hundimiento.

Mucho más lacónico se mostró cuando le preguntaron dos veces seguidas por la ausencia de Ceballos en la lista debido a una “decisión técnica”, según puntualizó el club a mediodía. “Traigo siempre a los que considero oportuno”, repitió cuando le solicitaron una justificación a una medida muy poco habitual en estos tiempos en los que las convocatorias caben todos. Él no quiso dar más explicaciones, pero la entidad tampoco ocultó el caso ni lo enmascaró bajo un parte médico. Ceballos, cuyo contrato acaba en 2027, es uno de los jugadores que podría salir este verano. Otro cuya continuidad todavía no está resuelta, Dani Carvajal, ni siquiera calentó.