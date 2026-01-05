Ir al contenido
El PP crea una nueva comisión de investigación en el Senado, esta vez sobre la SEPI

Los populares desgajan el asunto de la sociedad estatal del objeto de la comisión del ‘caso Koldo’, ya en curso en la Cámara alta

Virginia Martínez
Virginia Martínez
Madrid -
El PP ha anunciado este lunes la creación de una nueva comisión de investigación en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, para investigar “la caja negra” de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los populares apuntan así a la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, detenidos preventivamente y puestos en libertad en diciembre pasado.

El PP desgaja de esta forma el asunto de la SEPI del objeto de la comisión de investigación del caso Koldo, ya en curso en la Cámara alta. En particular, y dos días después de la captura de Maduro, los populares hacen valer su fuerza en el Senado para indagar, entre otras cuestiones, si “con dinero de todos los españoles” el Gobierno de Sánchez pagó “favores a dictaduras” como la de Nicolás Maduro “en Venezuela” a través de rescates a aerolíneas como Plus Ultra. El partido liderado de Feijóo también tiene en marcha otra comisión en el Senado sobre el CIS.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha comunicado que su partido hará comparecer el próximo 15 de enero ante el pleno de la Cámara Alta a las vicepresidentas María Jesús Montero, como responsable de la SEPI, y Sara Aagesen, a quien la oposición implica en la supuesta trama de fraude de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) acudió a Correos, al Ministerio de Hacienda y de Transición Ecológica, a por documentación relacionado con la supuesta red de Leire Díez. En esa sesión parlamentaria del 15 de enero se votará y aprobará la nueva comisión de investigación. “El Gobierno ha convertido la SEPI en un cajero de su corrupción. Y al mando está María Jesús Montero”, ha dicho García. “Colocó al frente de la SEPI a su colaborador, Vicente Fernández, se concedieron rescates millonarios mientras muchos autónomos tenían que cerrar, sobrevivir sin ningún tipo de ayuda del Gobierno...”, ha añadido la portavoz del PP.

Entretanto, el Partido Popular apunta a que este lunes, probablemente, recibirán respuesta del Tribunal Supremo sobre si el exministro José Luis Ábalos acudirá presencialmente a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado o, de lo contrario, por videoconferencia el próximo jueves. Fuentes populares sostienen que Ábalos quiere hacerlo presencialmente, pero la orden tiene que venir del alto tribunal. El ex secretario general del PSOE firmó el día 30 de diciembre el acuse de recibo con la citación para la sesión de este jueves. Tras la captura de Maduro y la probable investidura de Delcy Rodríguez, los populares incidirán en sus preguntas dirigidas a Ábalos sobre la visita secreta de la entonces vicepresidenta a España hace seis años. “No sabemos aún que traían las maletas de la gran aliada de Zapatero”, ha ironizado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en rueda de prensa.

Sobre la firma

Virginia Martínez
Virginia Martínez
Virginia Martínez - twitter
Es redactora en la sección de España y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde trabajó en la sección audiovisual hasta verano de 2021. Antes cubrió información local en el diario Granada Hoy. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
