El PP cita a Ábalos el 8 de enero en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado

Los populares desdeñan la auditoría de los gastos del PSOE: “Es como encargar a Ábalos un informe sobre la prostitución, o a Paco Salazar otro sobre acoso sexual”

El Partido Popular hará valer su mayoría absoluta en el Senado para citar a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra encarcelado, y que tendrá que acudir el próximo 8 de enero. Los populares, que han habilitado el mes de enero para que continúen las comparecencias en las comisiones de investigación en la Cámara Alta, reclaman a Ábalos que diga “todo lo que sabe de Pedro Sánchez”.

“Esperamos que elija la verdad y explique cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo, qué se pacto con PNV y Otegi para la moción de censura, quién ordenó contratar a las empresas de la trama, por qué le rehabilitó Pedro Sánchez y qué le ofreció por su silencio”, ha resumido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una comparecencia este martes.

Como Ábalos se encuentra encarcelado, la portavoz ha explicado que el Senado comunicará la citación a la cárcel de Soto del Real, además de a Instituciones Penitenciarias y al Tribunal Supremo, para que determinen cómo proceder.

La portavoz del PP en el Senado ha defendido que Ábalos “no es un desconocido para Pedro Sánchez” y tendrá que responder “por los enchufes, el uso de recursos públicos, por su patrimonio, y por su papel clave en las tramas corruptas del sanchismo”, ha destacado.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE está a las puertas de juicio. El juez Leopoldo Puente abrió juicio oral el 11 de diciembre contra él, su antiguo asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación. El abogado de Ábalos ha reclamado, no obstante, a la Sala Penal del Tribunal Supremo que revoque ese auto y el caso sea juzgado por un jurado popular en vez de por siete magistrados del Supremo.

La portavoz del PP en el Senado ha desdeñado, en paralelo, la auditoría externa encargada por el PSOE sobre sus cuentas y analizar las liquidaciones de gastos hechas a los equipos de la Secretaría de Organización durante la etapa de Ábalos (2017 hasta junio de 2021) y Cerdán (junio 2021 a junio de 2024) .

El trabajo se encomendó a dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid que hace unos días han entregado un informe de 108 páginas que concluye que todos los ingresos y gastos en efectivo en la caja del PSOE están justificados y no hay ningún movimiento ajeno al circuito oficial de la tesorería. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sí advierte, no obstante, de algunas anomalías en comprobantes de gastos presentados por Ábalos y su equipo, como comidas inusualmente caras, tickets de menús infantiles, una comida para nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad o facturas distintas del mismo día y en la misma franja horaria.

El PP resta credibilidad a esa auditoría porque sostiene que ha sido encargada por el PSOE “al propio PSOE”, aunque el documento ha sido elaborado por Félix Alberto Vega Borrego y César Martínez Sánchez, catedrático y profesor titular, respectivamente, de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. “Encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es como encargar a Ábalos un informe sobre la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual”, ha ironizado Alicia García, aunque sí ha dado por válido el análisis de gastos de Ábalos que hace el documento y ha destacado que a cualquier español le “llama la atención que un menú del día cueste 190 euros”.

Con la citación de Ábalos justo a la vuelta del Día de Reyes, el PP trata de mantener el foco sobre la corrupción del Gobierno y evitar que el PSOE se beneficie, como ha reconocido la portavoz popular en el Senado, de “la amnesia navideña”, es decir, de una suerte de reseteo que permita a los socialistas pasar página de los casos que investiga la justicia, aunque en todo caso el exministro volverá a primer plano a principios de 2026 cuando sea juzgado.

La portavoz del PP no ha querido desvelar hoy la fecha en la que se citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la misma comisión del caso Koldo, tal y como ya anunció el PP el pasado 18 de diciembre. El PP se apoya en una información publicada por el digital El Debate que apuntaba a que el dirigente socialista “se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía”, en alusión a Julio Martínez, imputado por la Audiencia Nacional por la trama en torno a esa compañía aérea y su rescate por parte del Gobierno. Y por la que quiere que el PP quiere que Zapatero rinda cuentas en sede parlamentaria.