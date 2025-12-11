El Supremo envía a juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama por la trama de las mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha abierto este jueves juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la supuesta trama corrupta en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19. El magistrado les acusa de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación. El instructor ha acordado, además, que el exministro y su antiguo asesor sigan en prisión preventiva e impone a ambos una fianza de 70.000 euros para garantizar la responsabilidad económica que se les pueda atribuir tras la vista oral.

El juez Puente no ha tardado ni 24 horas en abrir juicio oral contra Ábalos, García y Aldama después de que, este miércoles, la Sala de Apelaciones confirmara el procesamiento de los tres por, supuestamente, lucrarse de forma irregular con la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Horas después de esa resolución, el Congreso aplicó el artículo 21 de su reglamento, que establece que los parlamentarios quedarán suspendidos en sus derechos y deberes cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Desde ese momento, el exministro, actual diputado del Grupo Mixto, deja de percibir su sueldo como diputado (alrededor de 6.000 euros al mes) y ya no podrá votar ni participar en la actividad parlamentaria.

El auto dictado este jueves por Puente confirma también que el Supremo acogerá el juicio por la trama de las mascarillas, ya que la jurisprudencia del alto tribunal en las causas contra aforados establece que, una vez abierto juicio, este se celebrará en el tribunal en el que se desarrolló la instrucción aunque el acusado dimita y pierda el fuero. La intención del alto tribunal, según fuentes jurídicas, es fijar la vista para los próximos meses, previsiblemente, para febrero o marzo.

Mientras tantos, Ábalos y Koldo García permanecerán en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde ingresaron el pasado 27 de noviembre. El juez decretó el encarcelamiento provisional sin fianza por riesgo “extremo” de fuga, después de que la Fiscalía Anticorrupción diera a conocer que reclamará en el juicio 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor. Para el tercer acusado, el empresario Aldama, la Fiscalía solo reclama siete años de cárcel al considerar que ha colaborado con la justicia autoinculpándose y aportando datos que han ayudado a desmontar la trama, por lo que el juez solo le ha impuesto comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.

Ábalos y Koldo García tendrán que afrontar desde la prisión una fianza conjunta de 70.000 euros, decretada este jueves por el instructor después de que Anticorrupción anunciara que reclamará en la vista oral que se les imponga una indemnización conjunta a Ineco y Tragsatec de 34.477,86 y 9.500,54 euros, respectivamente, por el perjuicio causado a ambas empresas públicas tras la supuesta contratación irregular de dos mujeres vinculadas a Ábalos. También ha solicitado el decomiso al exministro y su antiguo asesor de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros, además de una multa y el pago de las costas del procedimiento.