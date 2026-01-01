Finlandia incauta un barco procedente de Rusia sospechoso de sabotear un cable en el mar Báltico

Un helicóptero y un barco de la guardia finlandesa abordan la embarcación 'Fitburg', sospechosa de dañar un cable submarino de telecomunicaciones en el Báltico.

El daño al conducto de telecomunicaciones coincide con el aumento de ataques híbridos del Kremlin. La OTAN ha elevado la vigilancia en la zona

Las autoridades finlandesas interceptaron el miércoles un barco procedente de Rusia, sospechoso de sabotear un cable submarino de telecomunicaciones que va desde Helsinki a Estonia, a través del golfo de Finlandia. El buque de carga, el Fitburg, hacía la ruta de San Petersburgo al puerto de Haifa, en Israel, según la Guardia Fronteriza de Finlandia. El incidente coincide con un aumento de ataques híbridos del Kremlin en la zona del mar Báltico, bordeado por países miembros de la Alianza Atlántica y por Rusia. Por su lecho marino, relativamente poco profundo, pasan numerosos cables de telecomunicaciones, eléctricos y gasoductos. Las autoridades finlandesas y las estonias investigan ahora si el daño al cable fue intencionado o fortuito.

Hace un año, la OTAN incrementó su presencia militar y su vigilancia en la zona, tras el corte de otros cables submarinos y la detención de un barco vinculado a Rusia. Al menos 10 cables submarinos han sido cortados o dañados en el Báltico desde 2023.

“Finlandia está preparada para afrontar desafíos de seguridad de diversos tipos”, ha afirmado en las redes sociales el presidente del país nórdico, Alexander Stubb, que ha advertido de que están preparados para responder si es necesario. “Estoy preocupado por los daños reportados... “Ojalá no fuera un acto deliberado, pero la investigación lo aclarará”, dijo Alar Karis, presidente de Estonia.

La compañía del cable dañado, Elisa, ha asegurado que, pese a todo, no ha tenido que interrumpir el servicio. “En estos momentos sospechamos que se ha producido una grave interrupción de las telecomunicaciones, así como un sabotaje agravado y un intento de sabotaje agravado”, ha informado el jefe de policía de Helsinki, Jari Liukku, según la agencia Reuters.

Policías y miembros de las fuerzas especiales finlandesas abordaron el Fitburg con un helicóptero y una embarcación y arrestaron a sus 14 tripulantes, nacionales de Rusia, Georgia, Azerbaiyán y Kazajistán. El Fitburg navegaba bajo bandera de San Vicente y las Granadinas. La parte del cable dañado está en la “zona económica exclusiva” de Estonia, según los investigadores. El Fitburg fue interceptado en aguas finlandesas mientras arrastraba el ancla. Un segundo cable de telecomunicaciones que conecta Finlandia y Estonia sufrió una interrupción el miércoles, aunque las autoridades no han aclarado si los dos incidentes están conectados.

El mar Báltico y los países del norte y este de Europa han registrado un aumento de incidentes y sabotajes en los últimos tiempos. Los servicios de inteligencia han advertido de que el Kremlin está aumentando su guerra híbrida para la que emplea, entre otras cosas, a la denominada flota fantasma, una red de barcos con banderas de otros Estados que se emplean para transportar, por ejemplo, petróleo y sortear y evadir las sanciones impuestas a Moscú. Las autoridades de varios países han descubierto, además, que el Kremlin utiliza esas embarcaciones para sus ataques contra Occidente, lanzando desde ellos drones o dañando cables submarinos. Rusia lo niega.

En diciembre de 2024, Finlandia abordó otro barco, el petrolero Eagle S, registrado en las Islas Cook pero vinculado a Rusia, que según los investigadores había dañado un cable eléctrico y varios enlaces de telecomunicaciones en el Báltico al arrastrar su ancla. El pasado octubre un tribunal finlandés desestimó los cargos contra el capitán del barco al no poderse probar la intención de dañar el cable. Cualquier negligencia debe ser perseguida por el Estado del pabellón del barco o los países de origen de la tripulación.

La OTAN, a la que Finlandia ingresó en 2023, tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, ha alertado de un incremento de los ataques híbridos a los aliados. En diciembre su comandante supremo aliado, Alexus Grynkewich, advirtió de que la organización militar podría responder. “Las amenazas híbridas son un problema real, y creo que podemos anticipar que se produzcan más”, declaró Grynkewich. “También consideramos ser proactivos... Si Rusia intenta plantearnos problemas, quizá haya maneras de que nosotros también podamos planteárselos”, afirmó.