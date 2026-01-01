Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
Los triángulos de emergencia quedan totalmente sustituidos a partir de este 1 de enero
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha preparado una reforma del Reglamento General de Circulación para 2026. Desde el 1 de enero, los triángulos de emergencia quedan totalmente sustituidos por la baliza V16 conectada, siendo esta la única medida que entra realmente en vigor en esa fecha. Aunque la DGT trabaja en otros posibles cambios —como el seguro obligatorio para patinetes eléctricos, el carril de emergencia, la inscripción obligatoria de los Vehículos de Movilidad Personal—, el organismo ha confirmado a EL PAÍS que aún no existe una fecha prevista para su aplicación porque el borrador todavía está en desarrollo.
Obligatoriedad de la V16
Los triángulos de emergencia quedan totalmente sustituidos por la baliza V16 conectada a partir del 1 de enero. Este dispositivo luminoso debe colocarse en el techo del vehículo inmovilizado y enviar automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, permitiendo que otros conductores y servicios de emergencia conozcan el incidente en tiempo real. Solo son válidas las balizas homologadas y conectadas y su uso será obligatorio en cualquier avería o accidente en carretera. Es la única medida plenamente confirmada y en vigor desde esa fecha.
Registro de vehículos de movilidad personal
El registro de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) será obligatorio en cuanto se apruebe el real decreto que lo regula, una norma prevista para 2026 pero que aún no ha culminado. Aunque la entidad ya tiene preparado el sistema técnico que permitirá identificar e inscribir estos vehículos, el texto legal sigue en tramitación urgente y no podrá aplicarse hasta que reciba la aprobación definitiva. Una vez esté operativo, todos los VMP —incluidos los patinetes eléctricos— deberán inscribirse a través de un procedimiento telemático en la Sede Electrónica de la DGT, requisito imprescindible para poder contratar el seguro obligatorio y circular conforme a la nueva normativa.
Seguro obligatorio para patinetes eléctricos
El seguro obligatorio para los Vehículos de Movilidad Personal, incluidos los patinetes eléctricos, no comenzará a exigirse el 2 de enero porque el registro oficial donde deben inscribirse aún no está operativo. La norma sigue en tramitación urgente y no estará lista a tiempo, por lo que la obligación queda aplazada hasta que dicho registro esté regulado y en funcionamiento. Mientras tanto, solo deberán asegurarse antes del 26 de enero los VMP que pesen más de 25 kilos y superen los 14 km/h, incluso sin inscripción previa. Una vez entre en vigor la obligación general, movilizarse sin seguro podrá generar sanciones de entre 200 y 1.000 euros. La póliza cubrirá la responsabilidad civil por daños personales y materiales.
El registro de VMP y el seguro obligatorio son dos requisitos diferentes. Aunque están relacionados —porque para asegurar un VMP será necesario que esté inscrito—, se trata de trámites independientes con funciones distintas dentro de la nueva normativa. El registro sirve para identificar oficialmente cada VMP y asignarle un número en la base de datos de la DGT, mientras que el seguro obligatorio es la póliza de responsabilidad civil que cubrirá los daños que ese vehículo pueda causar.
Carril de emergencia
La reforma prevista para 2026 introducirá la obligación de que los vehículos atrapados en un atasco o circulando muy despacio en autopistas y autovías se abran hacia los lados para crear un carril de emergencia que permita el paso rápido de ambulancias, bomberos y policía, una práctica ya extendida en varios países de la Unión Europea. El organismo pretende implantar un sistema que envíe avisos en tiempo real a los conductores cuando un vehículo prioritario se aproxime a una zona con un accidente o incidencia. Haciendo uso de la geolocalización de los vehículos prioritarios, los conductores podrán prepararse antes de oír las sirenas. La tecnología estará lista en 2026, pero su entrada en vigor depende de la coordinación con todas las administraciones de emergencias.
