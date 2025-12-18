Ir al contenido
_
_
_
_
España
Senado

El PP cita a Zapatero a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

Los populares consideran que el expresidente dio un chivatazo a Julio Martínez, imputado en la trama en torno a la aerolínea Plus Ultra. Fuentes del entorno del exdirigente socialista lo niegan

El PP cita a José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado por la trama de Plus Ultra y su reunión con el imputado Julio Martínez
Virginia Martínez
Virginia Martínez
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Partido Popular citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El PP se apoya en la información publicada el lunes por el digital El Debate que apuntaba a que el dirigente socialista “se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía”, en alusión a Julio Martínez, imputado por la Audiencia Nacional por la trama en torno a esa compañía aérea y su rescate por parte del Gobierno. Y por la que quiere que el PP quiere que Zapatero rinda cuentas en sede parlamentaria. La formación de Alberto Núñez Feijóo ya anunció a principios de semana que habilitarán el mes de enero en la Cámara alta —donde su grupo tiene mayoría absoluta y controla todos los tiempos—, para continuar con las sesiones del caso Koldo. Pero de momento se desconoce la fecha en la que el expresidente del PSOE tendrá que responder al interrogatorio de los senadores.

Ha sido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha informado en rueda de prensa a mediodía de este jueves de que su partido solicitará la comparecencia de Zapatero. “Hemos sabido a través de los medios que se reunió en un encuentro [con Julio Martínez] y allí parece ser que intercambiaron carpetas, documentos... pero puede ser que también favores. Nos preguntamos si Zapatero intercambió un chivatazo”, ha señalado García, que ha aludido a otras informaciones publicadas en los medios. “También sabemos que se reunió con miembros de la SEPI... es el mismo modus operandi que Sánchez. Zapatero abrió el camino y Sánchez lo ha convertido en un sistema corrupto”, ha sentenciado la senadora popular.

Anticorrupción investiga entre otras cuestiones si Plus Ultra derivó dinero del rescate para blanquear fondos de Venezuela en Francia, Suiza y España, pero sin señalar a Zapatero en los documentos conocidos hasta la fecha. Aunque los populares ya lo dan por hecho. “Zapatero estaría implicado políticamente en uno de los entramados más opacos que rodean al Gobierno, que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas”, ha asegurado la portavoz del PP.

El foco del PP y su ofensiva sobre Zapatero se había ido estrechando en las últimas horas. Ya el martes, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, la propia García se refirió al asunto durante su intervención en el pleno. “Este Gobierno huye como huyó Zapatero al monte del Pardo con el presidente de Plus Ultra”, sostuvo al respecto la portavoz del PP. “A una reunión clandestina, sin cobertura. ¿Facilitó usted esa reunión? ¿Piensa que el rescate de Plus Ultra fue legal? ¿Pone la mano en el fuego por Zapatero?”, preguntó García al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su respuesta a la senadora popular, el ministro no mencionó a Zapatero. “Por cada imputado en un proceso de corrupción del PSOE, hay tres del PP”. Y concluyó el rifirrafe así: ”Quien haya cometido un comportamiento delictivo a la cárcel”.

“Una insidia calumniosa”

Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno niegan esa información. Aseguran esas fuentes que se trata de “una insidia calumniosa, una gran falsedad que conociese y alertase a Julio Martínez de su detención”, de la que dicen que no tenía noticia alguna. El entorno de Zapatero explica además que conoce desde hace años al empresario y niega tuviera participación alguna en el rescate de Plus Ultra. También alega que no es que se vieran en El Pardo de manera excepcional, es que ese es el lugar en el que quedan habitualmente para correr desde hace años, según indican las fuentes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Virginia Martínez
Virginia Martínez
Virginia Martínez - twitter
Es redactora en la sección de España y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde trabajó en la sección audiovisual hasta verano de 2021. Antes cubrió información local en el diario Granada Hoy. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Félix Bolaños y Alicia García

El Senado cierra el año con otra sesión de alto voltaje por las ausencias de ministros y las acusaciones del PP a Zapatero

Virginia Martínez | Madrid

La UDEF registró una nave en Alicante vinculada al empresario detenido por Plus Ultra

Irene Dorta | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  2. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  3. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
  4. Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
  5. El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_