El PP cita a Zapatero a la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

El Partido Popular citará al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. El PP se apoya en la información publicada el lunes por el digital El Debate que apuntaba a que el dirigente socialista “se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía”, en alusión a Julio Martínez, imputado por la Audiencia Nacional por la trama en torno a esa compañía aérea y su rescate por parte del Gobierno. Y por la que quiere que el PP quiere que Zapatero rinda cuentas en sede parlamentaria. La formación de Alberto Núñez Feijóo ya anunció a principios de semana que habilitarán el mes de enero en la Cámara alta —donde su grupo tiene mayoría absoluta y controla todos los tiempos—, para continuar con las sesiones del caso Koldo. Pero de momento se desconoce la fecha en la que el expresidente del PSOE tendrá que responder al interrogatorio de los senadores.

Ha sido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha informado en rueda de prensa a mediodía de este jueves de que su partido solicitará la comparecencia de Zapatero. “Hemos sabido a través de los medios que se reunió en un encuentro [con Julio Martínez] y allí parece ser que intercambiaron carpetas, documentos... pero puede ser que también favores. Nos preguntamos si Zapatero intercambió un chivatazo”, ha señalado García, que ha aludido a otras informaciones publicadas en los medios. “También sabemos que se reunió con miembros de la SEPI... es el mismo modus operandi que Sánchez. Zapatero abrió el camino y Sánchez lo ha convertido en un sistema corrupto”, ha sentenciado la senadora popular.

Anticorrupción investiga entre otras cuestiones si Plus Ultra derivó dinero del rescate para blanquear fondos de Venezuela en Francia, Suiza y España, pero sin señalar a Zapatero en los documentos conocidos hasta la fecha. Aunque los populares ya lo dan por hecho. “Zapatero estaría implicado políticamente en uno de los entramados más opacos que rodean al Gobierno, que conecta rescates públicos, capital venezolano y decisiones administrativas”, ha asegurado la portavoz del PP.

El foco del PP y su ofensiva sobre Zapatero se había ido estrechando en las últimas horas. Ya el martes, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, la propia García se refirió al asunto durante su intervención en el pleno. “Este Gobierno huye como huyó Zapatero al monte del Pardo con el presidente de Plus Ultra”, sostuvo al respecto la portavoz del PP. “A una reunión clandestina, sin cobertura. ¿Facilitó usted esa reunión? ¿Piensa que el rescate de Plus Ultra fue legal? ¿Pone la mano en el fuego por Zapatero?”, preguntó García al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En su respuesta a la senadora popular, el ministro no mencionó a Zapatero. “Por cada imputado en un proceso de corrupción del PSOE, hay tres del PP”. Y concluyó el rifirrafe así: ”Quien haya cometido un comportamiento delictivo a la cárcel”.

“Una insidia calumniosa”

Fuentes cercanas al expresidente del Gobierno niegan esa información. Aseguran esas fuentes que se trata de “una insidia calumniosa, una gran falsedad que conociese y alertase a Julio Martínez de su detención”, de la que dicen que no tenía noticia alguna. El entorno de Zapatero explica además que conoce desde hace años al empresario y niega tuviera participación alguna en el rescate de Plus Ultra. También alega que no es que se vieran en El Pardo de manera excepcional, es que ese es el lugar en el que quedan habitualmente para correr desde hace años, según indican las fuentes.