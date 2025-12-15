El PP se personará en la causa de Leire Díez y habilita el mes de enero en el Senado para avanzar en la comisión del ‘caso Koldo’
Los populares meten presión a Sumar y piden a Díaz que apoye su solicitud de comparecencia de Sánchez en el Congreso
Minutos después de que Pedro Sánchez terminase su balance de año en La Moncloa, Cuca Gamarra arrancaba la rueda de prensa semanal del PP en la sede de Génova. La visión entre una España, la analizada por el presidente, y otra, la de la vicesecretaria popular, es diametralmente opuesta. También el foco de las cuestiones. “Es un mitin que se está desarrollando desde la zona cero de la corrupción y del machismo”. Así ha resumido Gamarra la intervención del jefe del Ejecutivo frente a los datos económicos y sociales aportados por Sánchez y en alusión a los casos judiciales que rodean al PSOE, así como a la cascada de denuncias por acoso dentro de la formación socialista. “El balance del año a Sánchez no lo hace él, sino que lo está haciendo la UCO, la UDEF, los autos judiciales y las valientes denuncias de mujeres de su partido”, ha remachado.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha anunciado además que el Partido Popular se personará como acusación particular en la derivada de Leire Díez que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. El magistrado dejó en libertad con cargos el sábado a la exmilitante socialista; a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
La causa se mantiene bajo secreto de sumario y se focaliza en delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los populares, por su parte, han reubatizado irónicamente el procedimiento como trama Montero, en referencia a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su relación con Fernández. Eso sí, Génova vuelve a colocar al presidente del Gobierno como eslabón último de todas las causas abiertas que le rodean. “Él es el máximo responsable”, ha sentenciado Gamarra sobre Sánchez. “Es el encubridor de la corrupción y de quienes se bajaban la bragueta en Moncloa”, ha continuado. “Podrán huir del Parlamento, pero no de la justicia”.
El PP registró la semana pasada una solicitud de comparecencia para que el presidente “dé explicaciones” sobre las últimas novedades judiciales en el Congreso antes de que finalice el año. En principio, ya no hay más sesiones parlamentarias previstas en la Cámara baja, pero el Partido Popular envió un escrito solicitando una Junta de Portavoces para que se vote y agende la comparecencia de Sánchez. Y ha usado esa petición pera meter presión este lunes a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para forzar el interrogatorio parlamentario antes de enero. “No basta con fingir que se está enfadado y no hacer nada”, ha apuntado Gamarra sobre las declaraciones, el viernes, de la también ministra de Trabajo pidiendo al jefe del Ejecutivo una remodelación del Gobierno.
“Si verdaderamente quiere hacer más, mañana hay Mesa y tiene en su mano que Sánchez comparezca antes de que finalice el año”, ha añadido la dirigente del PP, solicitando con esas palabras a Sumar que secunde su petición durante la reunión del órgano de gobierno de la Cámara baja de este martes, para que la presidenta, Francina Armengol, tenga que convocar una Junta de Portavoces en la que se debata la comparecencia de Sánchez. “Menos palabras y más hechos. Menos ir de boquilla”, ha retado la vicesecretaria del PP, que ha lanzado otro órdago a Díaz. “Está al alcance de los ministros de Sumar generar esa crisis de Gobierno. ¿Lo harán? No. Se están beneficiando de él, quieren seguir en sus despachos y sillones".
Mientras se resuelve si la comparecencia sale adelante o no, Génova contraataca desde el Senado, donde tienen mayoría absoluta. Así, Gamarra ha avanzado que habilitarán el mes de enero en la Cámara alta para avanzar en las sesiones de la comisión de investigación del caso Koldo, que acumula más de cien comparecientes. Y donde está citado este miércoles, como última jornada antes de final de año y como plato fuerte, Cerdán. El ex secretario de Organización del PSOE ha sido convocado por segunda vez. En esta ocasión, como imputado, por lo que podrá negarse a contestar a las preguntas. En cualquier caso, el PP conseguirá que tenga que hacer el paseíllo ante una alta expectación de los medios y cuatro días de que se abran las urnas en Extremadura.
Quien finalmente no ha comparecido este lunes en la comisión ha sido la esposa de Cerdán, Francisca X, que también fue llamada por el PP al Senado, pero aportó un certificado médico que le ha permitido eximirse. Aunque, en enero, podría ser citada de nuevo. Tampoco descartan fuentes de la dirección del Partido Popular convocar al expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comisión después de que el digital el debate publique este lunes “se reunió en un monte sin cobertura con el detenido de Plus Ultra 72 horas antes de que lo arrestara la Policía”.
