Yolanda Díaz exige a Sánchez una “remodelación profunda” del Gobierno: “Así no podemos aguantar”

Sumar ha evidenciado este viernes un punto de inflexión en su relación con el PSOE en el Gobierno. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reclamado al socio una “remodelación profunda” del Gabinete y ha asegurado que se ha comunicado ya con el presidente Pedro Sánchez. “Así no podemos aguantar”, ha reconocido la ministra de Trabajo durante una entrevista en La Sexta tras los casos de corrupción que asedian al partido desde hace meses y la cascada de denuncias de acoso que han afectado a dirigentes del PSOE en la última semana. Los partidos de la coalición que coordina Díaz con presencia en el Gobierno se han reunido este viernes para abordar la situación de crisis.

“Se acabaron las reflexiones, los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar. He hablado con el presidente. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno. No me compete a mí, pero nuestra opinión es que así no se puede continuar. Lo que está pasando es muy grave, no estamos en el mes de julio. El Gobierno tiene que ser reformulado”, ha advertido muy firme. Fue hace ya más de cinco meses cuando la entrada en prisión preventiva del hasta días antes número tres del PSOE, Santos Cerdán, implicado en el cobro de mordidas a cambio de amaños en obras públicas, provocó una profunda crisis en el seno de la coalición que llevó al socio minoritario a reclamar “un giro de 180 grados en la legislatura”, pidiendo medidas de carácter social y contra la corrupción.

Díaz ha insistido este viernes en que hay que “cambiar el Gobierno de arriba abajo, hacer un programa de mínimos de regeneración democrática por la decencia del país y los derechos humanos y empezar a actuar”. Preguntada sobre si estamos ante un cambio de ciclo, Díaz ha contestado: “Este disparate de puteros, de golfos, de corrupción… es una España que hoy no existe, la gente es honrada. Eso bebe de las fuentes del siglo XX. Hay que pasar página”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación del IV Informe de la Comisión Asesora para actualizar el SMI en 2026, este viernes. A. Pérez Meca (Europa Press)

La vicepresidenta se ha referido a la agencia pública para prevenir la corrupción en la Administración que fue tumbada en septiembre por las derechas de PP, Vox y Junts en el Congreso, y también a la eliminación de los aforamientos en el caso de estos delitos. Además, ha exigido una auditoría inmediata de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras la detención de uno de sus expresidentes esta semana.

La líder de Sumar en el Ejecutivo ha censurado igualmente los casos de acoso que han implicado ya a dos exmiembros de la dirección federal del PSOE, Francisco Salazar y Javier Izquierdo, o al ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, alcalde también de Monforte de Lemos.

“Parece que las cosas no se han hecho bien, Y cuando no se hacen bien las cosas hay que dar explicaciones y tomar medidas”, ha reclamado Díaz en alusión al proceder en Ferraz, antes de insistir incluso en que es el propio presidente del Gobierno el que tiene que comparecer ante los medios de comunicación para someterse a las preguntas de los periodistas. “Hay desolación, las mujeres estamos hartas de lo que está pasando. No se puede consentir. Les pido a los compañeros del PSOE que esto se acabe en nuestro país. Tienen que hacer una limpieza”, ha asegurado también mostrando una indignación absoluta.

“La fortaleza de un Gobierno no se mide en aguantar, sino en cumplir con los acuerdos, con la agenda social y con la gente. Avanzar en derechos y actuar sin ambigüedades contra la corrupción y el machismo. Se deben dar respuestas contundentes, claras y certeras, y hacerlo ya”, ha solicitado también este viernes en redes Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, también ha elevado la voz contra el PSOE para exigir medidas “valientes y contundentes”. En un comunicado, el parlamentario asegura que su formación “ve al PSOE en parálisis” y reclama que la Administración Pública prohíba contratos con empresas como Acciona o cualquier otra sospechosa de corrupción.

En los últimos días, Sumar ha ido endureciendo el tono contra el Partido Socialista conforme se iban conociendo estos casos, nuevas detenciones y derivadas de la trama que afectaba inicialmente a los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, además de al asesor del primero en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Los arrestos de la exmilitante socialista Leire Díez, del antiguo presidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero o de Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, la empresa de la que el exnúmero tres socialista tendría hasta el 45% de las participaciones, han acabado por agotar la paciencia de Sumar, que corre el riesgo de verse arrastrado también por el tsunami que afecta al PSOE y que ha hecho de este fin de año un calvario para el Gobierno.