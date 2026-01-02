Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en Madrid
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera, por quemaduras
Tres personas han fallecido durante la madrugada de este viernes como consecuencia de un incendio surgido en una vivienda situada en el distrito madrileño de Carabanchel (Madrid), según ha informado el servicio de Emergencias de la capital. Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado el jefe de guardia de Samur-Protección Civil, Fernando Martínez Cámara, en un vídeo difundido por Emergencias Madrid a través de su perfil en la red social X.
Incendio en vivienda. #Carabanchel.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026
A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos.
📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf
El incendio se originó en la tercera planta de un bloque de viviendas de la calle Moreno en Carabanchel, a cuyo interior los bomberos han tenido muchas dificultades para entrar debido a que había una puerta acorazada, que han tenido que romper, según ha informado el jefe de guardia de Bomberos de Madrid, Juan José García.
Una vez dentro del domicilio, los efectivos comprobaron que el fuego era “muy virulento” y que la vivienda estaba inundada de humo, con mucha temperatura. Es durante la extinción del fuego cuando se encuentran los cuerpos sin vida de tres personas. El humo también ha afectado a dos áticos superiores del mismo bloque de viviendas, donde los bomberos han rescatado a dos personas que estaban muy nerviosas como consecuencia de lo ocurrido pero en buen estado. La vivienda ha quedado inutilizada.
