Nueve incendios en viviendas, 77 peleas y 17 robos con fuerza en la Nochevieja madrileña

La actividad de los Servicios de Emergencia se desarrolló “dentro de lo normal” con cifras algo superiores a las de los años anteriores

La actividad de los Servicios de Emergencia en la Nochevieja de Madrid se desarrolló “dentro de lo normal” pero con cifras ligeramente superiores a las de los dos últimos años. Cabe destacar que no hubo ningún herido por arma blanca atendido durante la noche y la normalidad reinó en el desarrollo de la San Silvestre y de las campanadas en la Puerta del Sol.

La Policía Municipal ha gestionado 1.237 incidencias desde las 22.00 horas hasta las 8.00 de esta mañana. La mayoría de los avisos ha sido por ruidos (concretamente 187, sobre todo por quejas vecinales y en menor medida por ruidos en locales de ocio, 20). Sin incidencias graves ni desalojos en las numerosas inspecciones en locales de ocio para garantizar el horario de cierre de los establecimientos, el control de acceso de menores y su control de aforo. Se impusieron una veintena de sanciones administrativas en total, de carácter leve y se realizaron 24 intervenciones por consumo de alcohol en la calle.

Policía Municipal intervino también en ocho hurtos, en 17 robos con fuerza y en 77 peleas y agresiones, además de en tres accidentes de tráfico con heridos.

Arde una nave industrial y una vivienda

Por su parte, los bomberos de Madrid tuvieron mucho trabajo con intervenciones complicadas. Un total de 73 en l la misma franja horaria. La mayoría, el 60% de ellas, por fuego en contenedores (sobre todo en zona Centro Sur) y en viviendas. Los de contenedores suelen ser provocados. Ha habido un total de nueve incendios en viviendas.

Cabe destacar dos incendios. Uno sobre la 1,15 en unas naves en la calle Boyer en Vicálvaro. Comenzaba en el exterior, en unos contenedores que almacenaban asientos de pasajeros de los aviones. De ahí saltaba a una nave techada, a través de la cubierta se ha propagado el fuego a otra nave colindante y ahí es donde los Bomberos de Madrid -15 dotaciones en total- han podido cortar la propagación, sin que alcanzara la última nave. Todo han sido daños materiales, nadie ha resultado herido. Los bomberos han contado con la ayuda de la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal (drones) que les iban proporcionando información en tiempo real sobre la evolución del fuego.

El otro incendio tenía lugar pasadas las 4.00 horas. Se trataba de un incendio generalizado en una vivienda de un tercer piso de la Calle Cobalto, también en Villaverde. A la llegada de las 4 dotaciones de Bomberos Madrid, el fuego estaba muy desarrollado en el salón. Dos hermanos de entre 20-25 años pedían auxilio desde una ventana y eran rescatados por Bomberos con la escala y atendidos por SAMUR por intoxicación en principio leve, y trasladados posteriormente al hospital. Los bomberos efectuaban dos rescates más, estos por la puerta de entrada. La madre y su pareja, ambos con síndrome inhalatorio por humos y varias quemaduras. Ella estaba en parada cardiorrespiratoria, los bomberos iniciaban la reanimación hasta la llegada de SAMUR-PC que conseguía revertirla, pero en estado muy grave era trasladada a La Paz. Él, en estado grave al hospital de Getafe. El fuego y el humo alcanzaba a toda la vivienda pero no ha quedado afectada la estructura.

El resto de intervenciones, sobre todo rescates de personas, atrapadas en ascensor, algo relativamente habitual en Nochevieja.

El Samur ha realizado 200 intervenciones, de ellas, 32 intoxicaciones etílicas, 15 agresiones (brechas, golpes, contusiones, algún corte) en entornos de discotecas y locales de ocio. Sin atenciones a ningún caso de arma blanca. Han acudido a tres accidentes de tráfico. El más grave, un atropello en Fuente Carrantona con Hacienda de Pavones, donde un joven de 22 años ha sufrido un trauma facial grave tras ser arrollado por una conductora que se ha salido de la vía. Se ha atendido también alguna patología coronaria, y cardiovascular.

En la San Silvestre se realizaron cuatro asistencias sin traslado, y nueve sin traslado en la celebración de la Puerta del Sol, que se ha desarrollado con normalidad.

Kilos de basura

En cuanto al dispositivo de recogida de residuos y de limpieza desplegado con motivo de las campanadas en la Puerta del Sol por parte del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, cabe destacar que este año se han recogido 600 kilos menos que el pasado año. En concreto, 33.450 kilos frente a los 34.050 de la Nochevieja de hace un año. Se han recogido 11.850 kg. a través del servicio de limpieza urgente (Selur). A esta cantidad hay que sumar otros 12.500 kilos procedentes de la limpieza viaria. Además en los contenedores de los filtros situados y otros que se sitúan por la zona se han recogido 9.100 kilos de residuos. El dispositivo formado por 116 trabajadores y 55 medios mecánicos.

En el ensayo de las campanadas en la Puerta del Sol, celebrado en la noche del 30 de diciembre (preúvas), se habían recogido 10.810 kilos de residuos, 1.000 kilos más que el año pasado, con un dispositivo de 106 operarios y 53 medios mecánicos.