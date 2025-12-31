La Nochevieja en Madrid se afianza gracias al turismo y los hosteleros celebran que venderán antes de la noche más del 57% de las entradas

El ocio nocturno de la Comunidad de Madrid llega al partido más importante de la temporada con los deberes hechos y con una apuesta ganadora: la venta anticipada de entradas, que este año ha sido un gran termómetro para comprobar que este fin de año va a ser todo un éxito de convocatoria. Si las previsiones que barajan los hosteleros para Nochevieja se cumplen, el sector inaugurará 2026 en plena forma, con un balance económico positivo marcado por la “estabilidad” y por el “crecimiento del número de asistentes”. En fin de año se espera alcanzar los 40 millones de euros de facturación y alrededor de 620.000 usuarios en los establecimientos del ocio madrileño, un incremento de asistentes cercano al 5% respecto a 2024. Esa perspectiva optimista se explica, en parte, y según los propios empresarios, por la buena acogida que ha tenido entre el público general la compra de tiques con antelación: ya se han vendido más del 50% de las entradas y superará ese número antes de que la gente decida ir a las taquillas. Bastantes más que otros años en estas fechas. Y va en aumento.

De hecho, a lo largo de este miércoles, se espera que se supere el 57% de las localidades compradas online de Año nuevo, según el Estudio de Perspectivas de Navidad y Nochevieja 2025, elaborado por Noche Madrid, España de Noche y Coca-Cola. Unas cifras superiores a las del año pasado —54% de ventas anticipadas—, y que se acercan mucho a las que registró el ocio nocturno en 2022 y 2023, la época de la “euforia” poscovid-19, cuando el país se lanzó a las calles a recuperar el tiempo que sentía que le había arrebatado la pandemia del coronavirus. El portavoz de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, explica que el incremento de la venta anticipada es responsable del “tirón” del sector de la noche de este año e incide en que no se puede comparar con 2022 y 2023. La gente ya no espera a última hora para ir a los sitios, comprar, entrar y empezar a festejar. Ahora la previsión manda. “Aquel fue un periodo de récord, fueron los tiempos de socialización y de vivir intensamente después de la pandemia. En cambio, 2024 y 2025 han sido años de ajuste”, matiza. Por eso las cifras de este año son consideradas como de récord.

El beneficio directo y más evidente de la venta anticipada de entradas respecto a la venta en taquilla es que garantiza al comprador que no se quedará fuera de la discoteca en caso de que se complete el aforo. Por otro lado, también favorece a la clientela en el plano económico, ya que los locales normalmente ofrecen promociones y descuentos a aquellos que opten por adquirir las entradas con antelación. Así lo explica Antonio Extremera, gerente de varios establecimientos de la capital como La Cartuja o Samsara, entre otros: “Los descuentos previstos para las compras anticipadas se sitúan en torno a un 20% o incluso un 25% del precio ordinario”. La compra anticipada de entradas de Nochevieja se realiza, de media, con 17,8 días de antelación y el precio medio de salida ronda los 33 euros.

Además de la venta anticipada de tiques, otra de las claves que explican el crecimiento del sector del ocio en Nochevieja es el turismo. “En Madrid hay un público de diversas procedencias, tanto de otras provincias como del extranjero, que están ayudando a maquillar las cuentas del mes de diciembre, sobre todo los últimos días”, admite el responsable de La Cartuja. Los extranjeros que más celebran la entrada y salida de año en Madrid son franceses, italianos, alemanes, ingleses y mexicanos, según Extremera. Noche Madrid asegura en su informe que el público turista estará presente hasta en un 42,6% de los 1.700 locales de ocio de la Comunidad de Madrid en Nochevieja.

¿Y a dónde suele ir el público extranjero? Los datos son inapelables. Uno de los reyes de la noche madrileña que atrae más público internacional es el club nocturno Shôko Madrid, que este año ha conquistado el puesto 22 en la clasificación The World’s 100 Best Clubs. Su gerente, David Muñoz, explica que ese galardón actúa como una especie de faro que atrae a los turistas que visitan la capital. “Aparecer en la lista internacional nos convierte en un reclamo para el público extranjero”, reconoce. El escaparate atrae y ahora la responsabilidad es que la gente se lo pase tan bien, que el año que viene quiera repetir.

Una carrera de fondo

La mayoría de locales abren en Nochevieja después de la medianoche para dar margen a que terminen las cenas familiares y que nadie se lleve ningún susto con las uvas, pero los preparativos empiezan semanas, incluso meses antes. Shôko, por ejemplo, da el pistoletazo de salida en octubre. “Empezamos muy pronto, ya en octubre organizamos las preventas y los primeros borradores de la programación. A medida que se acerca la fecha, todo se va agitando. Al final, hay cosas que tienes que hacer en el último momento, como comprar las uvas y la decoración, pero todo lo que se puede adelantar se adelanta”, añade Muñoz. Este año no faltarán ni el confeti ni los matasuegras, apostilla.

En cuanto a la música, la mayoría de establecimientos prioriza a los djs residentes, aquellos profesionales que tienen un contrato fijo con una determinada discoteca o bar y que se encargan de pinchar música regularmente. “Traemos artistas reconocidos y muy diferentes durante todo el año, pero consideramos que Nochevieja es un día para celebrar a nuestros djs residentes”, asegura el gerente de Shôko. Antonio Extremera también apuesta por esa misma estrategia en La Cartuja y en Samsara de cerrar la temporada con los profesionales de la casa. Extremera adelanta que el criterio musical de los djs será “más amplio” de lo habitual para aprovechar al máximo la diversidad de la clientela que sale de fiesta en Nochevieja. “Intentaremos complacer todos los gustos”, destaca.

Con todo listo, y si todo va según lo previsto, las fiestas de fin de año mantendrán este año el liderazgo como una de las noches más importantes para el ocio nocturno. David Muñoz lo tiene claro. “La Nochevieja en Shôko sigue siendo la fecha más importante en cuanto a facturación”. Y lo mismo que ahí, en el resto de locales que deciden hacer de la bienvenida del año la fiesta del siglo. Por ese motivo se compra más producto, se refuerza el personal e incluso se organiza alguna sorpresa, como la réplica de las Campanadas que ha preparado este año el popular local de La Latina. “Es una fecha en la que tienes que tenerlo todo preparado para que la gente se lleve una buena experiencia y que no falte de nada”, se despide Muñoz. Todo el mundo quiere empezar el año con buen pie y la Nochevieja es la última prueba de fuego para la hostelería madrileña.