Ir al contenido
_
_
_
_
En vídeo
Nochevieja

Chenoa y Estopa en las Campanadas de TVE, una elección a contrarreloj con guiño a los ‘millennials’

La intrahistoria de cómo la baja por motivos de salud de Andreu Buenafuente obligó a la cadena pública a buscar una nueva fórmula para conducir uno de los eventos televisivos del año

Felipe LarachMaría Page Arias
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de TVE en sustitución de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Natalia Marcos / Eneko Ruiz Jiménez | Madrid

Los presentadores de las campanadas en Nochevieja: de Broncano y Lalachus a Ramón García y Ana Obregón

Felipe Larach | Madrid

Archivado En

_

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
  3. Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
  4. Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
  5. Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia
_
_