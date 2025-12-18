Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas de TVE en sustitución de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

TVE por fin tiene presentadores para las Campanadas 2025. Chenoa y los hermanos David y Jose Muñoz, Estopa, serán los encargados de guiar, desde la Puerta del Sol de Madrid, las 12 uvas que, como marca la tradición, dan la bienvenida al nuevo año. Sus nombres han sido un misterio hasta este jueves 18 de diciembre, a menos de dos semanas para despedir el año, cuando TVE ha anunciado oficialmente a los elegidos en la plaza de Callao de Madrid y, poco después, en su informativo nocturno tras una larga cuenta atrás.

Esta ha sido, en realidad, la segunda opción para las Campanadas de 2025 de TVE. La pareja que la corporación pública había elegido en primer lugar fue el matrimonio que forman Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Sin embargo, Buenafuente anunció el viernes 12 de diciembre que la baja médica relacionada con un episodio de estrés que le mantiene alejado del trabajo desde mediados de noviembre iba a tener que alargarse más de lo esperado y no le permitiría presentar uno de los momentos más seguidos cada año en la televisión. Su salida de las Campanadas supuso también la de Abril. Esta situación dejó a la televisión pública con la papeleta de tener que escoger presentadores nuevos a falta de poco más de dos semanas, algo que no era inédito, ya que en 2021, Ana Obregón dio positivo en coronavirus el 29 de diciembre, y tuvo que ser sustituida en el último momento por Jacob Petrus, presentador de Aquí la Tierra, quien condujo las uvas con Anne Igartiburu.

Tanto para Chenoa como para Estopa este será su debut al frente de las Campanadas de La 1, pero la cantante ya tenía experiencia previa como conductora en 2015 del cambio de año en TV3 con Àngel Llàcer. “Esta es la cosa más importante que me han ofrecido en la vida”, ha dicho David Muñoz a Pepa Bueno en el Telediario tras conocerse la noticia. “Lo haremos con toda la ilusión porque no creo que haya cosa que me haga más ilusión que esto”, ha insistido poco después desde el mismo balcón al que se asomarán el 31 de diciembre con vistas al reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Según Chenoa, los tres aportarán a las Campanadas de La 1 su “naturalidad”.

La elección de tres cantantes rubrica la gran importancia que la radiotelevisión pública quiere dar a la música, con varios proyectos en marcha en ese sentido, como Aria, que tendrá a la ópera en su centro, o La casa de la música, programa musical que prepara para La 1.

Laura Corradini, el nombre real de Chenoa, ya había sonado en las quinielas para sustituir a los humoristas el 31 de diciembre. La cantante, que saltó a la fama en 2001 como participante y finalista del primer Operación Triunfo, ya ha mostrado sus habilidades como presentadora al frente de Operación Triunfo en sus ediciones en Amazon Prime Video, además de ser jurado en Tu cara me suena. En La 1, está al frente del concurso The Floor, que ha sido renovado por una nueva temporada dados los buenos resultados que cosechó su primera edición en la cadena pública, y del programa veraniego de adopciones animales Dog House.

La sorpresa ha sido la presencia del dúo Estopa, los hermanos David y Jose Muñoz, que en 2024 celebraron un cuarto de siglo desde el lanzamiento de su primer álbum, aquel que incluía temas como La raja de tu falda o Tu calorro. Los de Cornellà vuelven de esta forma a RTVE tras su éxito la pasada Nochebuena con el especial musical con más audiencia desde 2006: 2.250.000 espectadores y 25,1% de cuota.

Estos serán los nombres que tendrán como misión mantener el liderazgo que en 2024 recuperó La 1 de la mano de David Broncano y Lalachus. La primera cadena de TVE obtuvo un 31,2% de cuota de pantalla y 4,8 millones de espectadores de media, frente al 28,1% de cuota y los 4,3 millones de televidentes de Antena 3. Este año, en Antena 3 repetirán Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que también estarán en La Sexta y Atresplayer y que contarán con Santiago Segura como invitado especial. En Telecinco y Cuatro, los encargados de dar las uvas serán Sandra Barneda y Xuso Jones desde la estación de esquí de Formigal-Panticosa.

Desde Canarias, una hora más tarde, la corporación pública hará también sus clásicas Campanadas para los habitantes de las islas, con los cantantes Nia Correia y St. Pedro. Este año TVE se unirá también a las preuvas del día 30 desde la misma Puerta del Sol, que podrán verse por La 2 y RTVE Play, con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado, mientras que en Neox las darán Dani Mateo, la influencer Lola Lolita y la periodista Pilar Vidal.