Cristina Lora, ganadora de ‘Operación Triunfo 2025′ y fan apasionada del formato: “Llevo muchos años trabajando para ganar este concurso”

En la madrugada del lunes, Cristina Lora se convertía en la ganadora de Operación Triunfo 2025 con más de un 40% de los votos. Cierra así un ciclo de la que ha sido la fan más apasionada del formato de entre todos sus compañeros. “No me he presentado antes porque era menor de edad y no podía”, dice la sevillana, de 19 años.

A pesar de su juventud, Lora cuenta con mucha experiencia televisiva, ya que de niña participaba en Menuda noche, el programa de Juan y Medio en Canal Sur que ha descubierto a artistas precoces como Abraham Mateo. Desde los 15, la andaluza forma parte de un grupo de teatro musical, que le ha llevado a actuar en la Gran Vía madrileña y en el teatro Apolo de Barcelona, lo que explica las tablas que mostró sobre el escenario de Operación Triunfo desde el principio.

“Cristina ya despuntó en la gala cero, no solo por su voz, también por su naturalidad y desparpajo”, decía tras su victoria Eva Güimil, encargada de analizar cada semana las galas de Operación Triunfo 2025 para este periódico. En esa primera toma de contacto, la sevillana interpretó My Baby Just Cares for Me, un clásico del jazz compuesto hace casi 100 años que popularizó Nina Simone en la década de los cincuenta. Acostumbrada a escuchar todo tipo de música, de pop español de los ochenta a flamenco y canción de autor, a través de los distintos gustos de sus padres, Lora explica que ser espectadora del espacio ahora emitido en Prime Video también le ha permitido “descubrir a muchos artistas a través de las versiones de otros concursantes” anteriores a ella.

Como es habitual en el programa, los finalistas vuelven a interpretar la misma canción para mostrar su evolución en esos tres meses de concurso y formación en la Academia. La cantante asegura no haberse centrado tanto en mostrar su evolución reinterpretando el tema, sino “en disfrutar de la que sabía que iba a ser la última vez sobre ese escenario”, comenta, aunque sí quiso trabajarla desde otro punto de vista de como la presentó la primera vez, “con una interpretación menos infantil y mostrando una voz más madura, más grande”.

Esa elección personal demuestra el gran salto cualitativo en cuanto a cultura musical en las nuevas hornadas de concursantes de Operación Triunfo a partir del año 2017, las pertenecientes a la generación Spotify (y Amazon Music), aunque el sólido apoyo familiar es el que le ha abierto sus miras como artista, apunta la sevillana. Con los 100.000 euros del premio quiere seguir formándose, no solo en centros académicos, también acudiendo a muchos conciertos de grandes artistas, “porque la cultura hay que pagarla”, defiende.

La canción con la que realmente compitió en la final fue otra. Tan eurofan como su padre, Lora acertó este lunes al elegir un tema del certamen, La noia, de la italiana Angelina Mango, consciente de que son canciones pensadas, tanto en estilo como en duración, para generar grandes momentos televisivos.

Además de fan de Eurovisión, Cristina Lora lo ha sido desde niña de Operación Triunfo. Tras su victoria de este lunes, muchos usuarios de redes sociales recordaron las fotos que han aparecido en las últimas semanas de su asistencia hace años a las firmas de discos de otros concursantes de ediciones pasadas del formato. La más compartida es la que tiene con Miriam Rodríguez, que llegó a la final en 2017 y que ha sido una de las presentadoras este año. “Para mí es igual de impactante que para la gente, pero es cierto que yo me he ido preparando poco a poco a lo largo de los años para llegar ahí. Siento que he estudiado un montón y creo que es increíble haberlo conseguido y acabar el ciclo de esta forma”, celebra.

Aunque está abierta a todo, bien sea en televisión, como estudiante de Comunicación Audiovisual que es, o como protagonista de alguno de los grandes musicales, ahora mismo preferiría lanzar un proyecto musical, para aprovecha la oportunidad que le ha dado el programa. “El primer sencillo que sacas es importante, pero soy consciente de que tengo 19 años y probablemente no sea el que vaya a definir mi carrera, como le pasa a muchos artistas”, defiende.