'Caso Begoña Gómez'

El juez Peinado desimputa al delegado del Gobierno en Madrid del ‘caso Begoña’

El magistrado cumple el mandato de la Audiencia Provincial que le obliga a archivar la imputación por malversación

Irene Dorta
Irene Dorta
Madrid -
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha desimputado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por un delito de malversación en el caso Begoña Gómez. El magistrado cumple así el mandato de la Audiencia Provincial que le obligó el pasado 4 de diciembre a archivar la causa contra él al concluir que no había “el más mínimo indicio” para investigarlo por un supuesto desvío de dinero público derivado de la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Cristina Álvarez. Peinado dice ahora que ha quedado “plenamente acreditado” que Martín Aguirre no participó en los hechos que investiga desde hace más de un año.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez “acuerda el sobreseimiento libre” de las actuaciones respecto de Martín Aguirre tras el varapalo de la Audiencia Provincial que descartó cualquier responsabilidad del que fuera secretario general de la Presidencia desde 2021 hasta el 2023. Según el tribunal, Peinado nunca debió admitir a trámite la querella de Vox contra el actual delegado de Gobierno porque no había indicios de que él tuviera encomendada la “función de control” de la actividad de la asistente de Begoña Gómez cuando trabajó en La Moncloa. Todo se basaba en “meras suposiciones”.

El instructor sostiene que se produjo un delito de malversación por parte de la mujer del presidente del Gobierno y de su asesora por el hecho de que ésta participara presuntamente en la actividad privada de Begoña Gómez cuando co-dirigía un máster en la Universidad Complutense de Madrid. El juez ha tratado de elevar la diana hacia el Ejecutivo cargando esa responsabilidad también en Martín Aguirre, así como en el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, y en la actual secretaria de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González.

El Tribunal Supremo desautorizó el intento de Peinado de investigar a Bolaños rechazando la exposición razonada para encausar al ministro por malversación y falso testimonio. Una imputación sin “un mínimo respaldo indiciario”, dijo el alto tribunal en julio de este año. El juez archivó la causa también contra Judit Alexandra González tras tomarle declaración un domingo, al entender que la asistente de Gómez no dependía orgánicamente de ella.

Martín Aguirre era el último señalado por estos hechos que aún permanecía imputado en el Juzgado. Declaró el pasado 14 de mayo y negó cualquier responsabilidad, explicando que ni participó en la contratación de Cristina Álvarez porque llegó al cargo en 2021 −tres años después de la designación de la asesora−, ni recibió ningún aviso de que hubiera problemas en el desempeño del trabajo de la asistente. La decisión de Peinado ahora pone punto y final para él en el caso Begoña Gómez.

Él ha afirmado este jueves, tras presidir la reunión de coordinación sobre los dispositivos de seguridad para los eventos de fin de año, que esta investigación “nunca se tuvo que haber producido” y ha recordado que él siempre señaló que “no había nada y que todo iba a terminar en nada”. Se ha mostrado “satisfecho” de que el sistema judicial “haya funcionado” y ha explicado el “alivio” que esta noticia significa tras meses de “verdadero sufrimiento”.

El juez ha colocado en el punto de mira a los tres secretarios generales de Presidencia que ha tenido el Gobierno de Pedro Sánchez —Félix Bolaños (2018-2021), Francisco Martín Aguirre (2021-2023) y Judit Alexandra González (en el cargo desde 2023)— sin éxito. El instructor está ahora a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los 38 correos que ha entregado Indra intercambiados con Cristina Álvarez. Además, ha acordado el próximo 22 de diciembre la declaración como testigos del presidente de Deloitte España, Héctor Flórez, y de otros responsables de la empresa (Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez) y ha requerido tanto a Indra como a Google, Telefónica, Delitte, Making Science, Devoteam y Flat 101 —empresas que se relacionaron con el máster de la Complutense co-dirigido por Begoña Gómez— que aporten las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron lugar con relación de la plaforma digital creada para el máster.

Sobre la firma

Irene Dorta
Irene Dorta
De Tenerife. Ha trabajado en el área de tribunales e investigación de 'El Independiente' y 'La Razón'. Participó en el equipo de investigación del documental del Pequeño Nicolás para Netflix. Premio a mejor periodista joven de la APM 2024. 
