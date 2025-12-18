Robo de votos en Extremadura: la banda común que no quería asaltar la democracia

La Guardia Civil sigue a un grupo que ya había cometido cinco asaltos en oficinas de correos desde el 22 de octubre sin nada que ver con las elecciones extremeñas

A apenas un día del cierre de la campaña electoral, en este caso en Extremadura, el PP volvió a enredarse en insólitas y sorprendentes denuncias relacionadas con el voto por correo y en poner en cuestión la limpieza del sistema electoral en España. Como ya ocurrió en vísperas de las elecciones generales del 23-J de 2023 y en ocasiones anteriores. Otra vez sin pruebas y sin adivinarse cuál podría ser el beneficio concreto para un partido que ha gobernado el país ni para el candidato popular que lo pretende de nuevo, Alberto Núñez Feijóo, que tiene a gala haber presidido Correos.

La Guardia Civil tiene bien identificada una banda de delincuencia común, compuesta por entre cinco y seis personas, que ha cometido intentos de robos en distintas oficinas de Correos en diferentes pueblos de Extremadura desde el pasado 22 de octubre, cuando forzaron la sede de la empresa en Talamonte, en la mancomunidad de las Vegas Altas, cerca de Mérida, y se llevaron 10.900 euros. Ni estaban convocadas las elecciones ni se adivinaban aún pese a las malas relaciones desde el inicio de la legislatura de María Guardiola con sus socios obligados de Vox. El modus operandi de la banda se volvió a repetir el 22 de noviembre en Gévora, con el agravante de que esa oficina está dentro del Ayuntamiento, donde recaudaron 30 euros y algunos artículos comerciales y de paquetería y sellos.

Correos ha denunciado desde el principio estos hechos a la Guardia Civil porque no les había ocurrido nunca antes. El 27 de noviembre la banda volvió a actuar en la oficina ubicada dentro del Ayuntamiento de Villalba de los Barros y se llevó 20 euros. El 8 de diciembre el intento de robo se practicó en una sede de la empresa pública en Badajoz, pero resultó fallido. El 15 de diciembre, ya sí con las elecciones en perspectiva, el robo se ejecutó en la oficina de Talavera del Real, pero solo con artículos comerciales y no se distrajo ningún voto.

Esta pasada madrugada, sobre las doce de la noche, la banda asaltó dos oficinas más, en Santa Amalia y Fuente de Cantos, y un punto de atención rural sobre las 1.15 horas sin ningún tipo de custodia en Torremejía. Cogieron sin permiso alguno una caja fuerte en la que estaban depositados 14.000 euros y 124 votos por correo. Se la llevaron y la abrieron más tarde con una especie de lanza térmica en un paraje de Talavera la Real.

No hubo ningún robo ni asalto a la democracia extremeña, como apresuradamente denunció con un vídeo del PP la candidata María Guardiola y la respaldaron el propio Feijóo y Miguel Tellado, entre otros dirigentes. La dirección de Correos contactó con la Junta Electoral para resolver la concesión de una ampliación del voto para esas 124 personas que lo habían tramitado y cuyas papeletas aparecieron en la caja chamuscadas. Correos está contactando con ellos y les ofrecerá desde votar en sus domicilios, con la aplicación móvil de los carteros, o acudir de nuevo a las oficinas más cercanas para ejecutar de nuevo ese derecho.

En Extremadura, el domingo, se juegan muchas cosas, pero el voto por correo lo han solicitado 17.500 personas y lo han emitido 16.193, el 2% del censo. Tampoco está claro que los 124 votos robados y recuperados fueran todos del PP. El voto por correo, en Extremadura y en otros territorios de España, es tan seguro que lleva un tiempo consolidándose su utilización y en las últimas europeas se incrementó sobre las anteriores en un 102%. El PP nacional, para intentar tapar el desliz extremeño, ha registrado iniciativas parlamentarias para solicitar a la Junta Electoral Central un protocolo público de tratamiento y custodia.

El PP de Guardiola, al que en Génova algunos cargos próximos a Feijóo cuestionan por haber querido ir demasiado “por libre y a su bola” en esta campaña, también aprovechó para denunciar en el mismo paquete que a algunos de sus afiliados que lo habían requerido no les había llegado la documentación para ejecutar el voto por correo. Y clamaron de nuevo: “Nos están robando la democracia”. Correos y el INE confirman haber detectado seis casos que no habían recibido las papeletas demandadas.

Guardiola pidió a la cúpula nacional del PP diseñar una campaña local, sin invasión de dirigentes externos, ni barones, ni entrevistas en medios estatales y se negó a participar en el debate de TVE, que se emitió este jueves, en contra de lo que ella había exigido en otras campañas. En el entorno de Feijóo han sondeado a políticos extremeños, incluso de otros partidos, y les han transmitido que los trackings internos que maneja el equipo de la candidata reflejan un frenazo en sus aspiraciones de alcanzar los 33 escaños que le otorgarían la mayoría absoluta y que sigue estancada en 30 actas. Esos sondeos reflejan a un Vox que también se habría detenido, tras duplicar casi su representación a entre 9 y 10 diputados. Esa ralentización preocupa. Guardiola convocó para demarrar y dejar a Vox fuera de juego, del Gobierno y de la influencia que no desea en sus Presupuestos.

El domingo, tras el cierre de las urnas con todos los votos bien contados, Guardiola podría celebrar una agridulce victoria sobre el PSOE y sobre Vox, pero para ponerse a negociar el lunes con el partido ultra a riesgo de presentar como gran logro de su arrojada apuesta otra repetición electoral.