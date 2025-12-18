Gallardo: “Cuando estas elecciones se convocan en navidades es porque no se quiere que se vote”

El candidato del PSOE, procesado en la causa del hermano de Sánchez, insiste en su inocencia: “Todo quedará en nada, pero el daño ya está hecho”

Miguel Ángel Gallardo (Villanueva de la Serena, Badajoz; 51 años) desconoce lo que es la tranquilidad desde que hace menos de dos años se convirtió en el tercer secretario general del PSOE en Extremadura. El candidato socialista a la Junta está procesado por haber enchufado presuntamente a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, cuando presidía la Diputación de Badajoz. Los dos procesos de primarias en que se ha impuesto, con Cáceres a la contra, han visibilizado la división en una federación acostumbrada a gobernar y no a estar en la oposición. Gallardo arrastra además la polémica por cómo gestionó su entrada en el Parlamento regional, que le permitía estar aforado. Si no fuera bastante, al reto de ser comparado con Guillermo Fernández Vara suma la riada de escándalos de corrupción y acoso de su partido.

Pregunta. ¿Se siente en la tormenta perfecta?

Respuesta. Hombre, hubiera deseado una campaña donde pudiéramos hablar netamente de los problemas de Extremadura, porque además es la primera vez que se celebran fuera del contexto ordinario de las municipales. Hay temas de carácter nacional que nos escandalizan y que nos avergüenzan a todos, como que algunos que eran compañeros han abusado de mujeres, de compañeras. Lógicamente todo eso se mete en la campaña y afecta.

P. Los casos de acoso coinciden con el goteo de los escándalos de corrupción que afectan a Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Leire Díez...

R. Ningún partido es impermeable a la corrupción, está en la sociedad. La diferencia con la derecha es que en el PSOE, cuando conoce un caso de corrupción, tolerancia cero y a la calle. Automáticamente son apartados. En mi etapa de secretario general coincidí con Cerdán: tuvo bastante capacidad para engañarnos a todos.

P. ¿Le ha perjudicado la gestión que ha hecho Ferraz de las denuncias contra Francisco Salazar?

R. Es indiscutible que las cosas se podrían haber hecho de forma más ágil y contundente. Pero lo importante es que se hagan. Lo importante es cómo se actúa. Y esto no es algo que afecte solo al PSOE. El machismo está impregnado en la sociedad. Dicho esto, el PSOE es un partido feminista y ha sido siempre el verdadero aval de las políticas de igualdad. Y, por tanto, no es extraño que los primeros machistas, los primeros abusadores que salgan de un partido político sean los del PSOE, porque somos exigentes y nos dan asco. En este partido las mujeres han decidido que basta ya. Y con las mujeres, muchos hombres que estamos a su lado, para que nunca más vuelvan a ocurrir este tipo de hechos.

P. Hasta esta crisis a nivel nacional del PSOE, usted tenía que lidiar con su procesamiento por la contratación del hermano del presidente del Gobierno.

R. El procesamiento es consecuencia de la instrumentalización de la justicia, llevo casi dos años lidiando con una denuncia falsa de la derecha. Nada es casual, todo está interconectado en eslabones que se unen para lograr un objetivo: debilitar, deshumanizar, desprestigiar al candidato del PSOE. Todo empieza un mes después de ser secretario general. Y no es casualidad. Estoy limpio absolutamente de todo, he trabajado con transparencia a lo largo de 21 años en mi ayuntamiento y 10 en la Diputación de Badajoz. Tengo una hoja de servicios que es referencia para muchos extremeños. Todo quedará en nada, pero el daño ya está hecho.

P. El juicio se ha retrasado hasta mayo.

R. Estas elecciones no se han convocado por el interés de Extremadura, sino por el de Alberto Núñez Feijóo, para ver si de alguna forma apuntala su liderazgo. Feijóo ha decidido que hubiera elecciones en Extremadura para tratarnos como conejillos de indias, como laboratorio del PP. Partiendo de eso, Guardiola las adelanta porque la fecha prevista inicialmente para el juicio era febrero, y ella no quiere que se sepa la verdad. Porque sabe que si se sabe la verdad en el juicio no me ganaría nunca. Al PSOE se le han intentado poner todos los palos en la rueda. Se ha intentado desprestigiar al candidato lo que no está escrito.

P. ¿Visto en perspectiva, tendría que haber accedido a la Asamblea de Extremadura un año antes, cuando Guillermo Fernández Vara dejó el acta para ir al Senado? Entonces el caso de David Sánchez no tenía la repercusión que ha alcanzado.

R. El pasado no se puede cambiar. Los políticos tenemos que reconocer que, cuando no se entiende una estrategia, es que la estrategia está mal planteada. lo hicimos en aquel momento como creíamos que lo teníamos que hacer. Era lo lógico o, al menos, yo entendí que eso era lo lógico.

Gallardo, durante la entrevista. Jaime Villanueva

P. El PP nunca ha gobernado dos legislaturas seguidas en Extremadura.

R. Tampoco el PP ha gobernado interrumpiendo una legislatura. Es que esto no ha sido una legislatura seguida. Esta tierra no necesitaba elecciones, pero Guardiola ha decidido abdicar de gobernar por un interés estrictamente personal. Mientras, ha aumentado un 50% las derivaciones en la sanidad, lo que muestra una declaración de intenciones. Guardiola dijo que Ayuso era su modelo y que la copiaría en todas y cada una de sus políticas. Y ha empezado por un derecho fundamental. Con Guardiola también vamos hacia el modelo donde el paciente se convierte en cliente y donde la salud tiene un precio. También ha habido recortes en los comedores escolares, han dejado de ser gratuitos. Y durante diez días 7.000 niños se quedaron sin el servicio público de autobuses en rutas escolares.

P. ¿Qué sería un fracaso para Guardiola?

R. El fracaso de Guardiola es que, si no tiene mayoría absoluta, está igual, y va a depender más de Vox. Y sería un Gobierno más radicalizado, con más recortes de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos. Su mandato ha sido un engaño de principio a fin. Dijo que nunca pactaría con el partido más machista de Europa y lo acabó haciendo. Ha gobernado con Vox y no olvidemos que fue Vox quien se fue del Gobierno. Guardiola empezó con una gran mentira y finaliza con otra gran mentira, aquella que decía presupuestos o elecciones. Nunca quiso debatir los presupuestos. Nunca. De hecho, los presupuestos no se empezaron a debatir y ella convocó elecciones. Va a fracasar en su estrategia y el 21 de diciembre va a haber más de una sorpresa.

P. ¿Qué sería un fracaso para el PSOE?

R. Estoy convencido de que el PSOE va a sacar un buen resultado, mucho mejor del que dicen las encuestas. No me planteo un fracaso.

P. ¿Pero qué sería un mal resultado?

R. Mire, yo no voy a entrar en futuribles. Deseo que los extremeños voten de forma masiva. Cuando estas elecciones se convocan en navidades es porque no se quiere que se vote. Todo lo que sea una participación baja ya será un fracaso para la política, pero es que quizás lo que se está buscando es eso, metiendo una campaña electoral en mitad de un puente y unas elecciones a las puertas de la Navidad. Una gran participación significará un buen resultado para el PSOE.

P. ¿Dimitirá si se da el escenario que indican los sondeos y el PSOE baja de los 28 escaños actuales a 22 o 23?

R. Yo lo que contemplo es la posibilidad de ver a Guardiola hacer eso la noche del domingo porque ha fracasado por no lograr la mayoría absoluta. Si Guardiola, con estas elecciones, logra generar más inestabilidad en la región, engordando el negacionismo, el odio, la inestabilidad, el rencor, la ultraderecha, la única responsable será ella.