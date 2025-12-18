Francia estudia por primera vez su respuesta penal a la violencia machista: solo una de cada 10 denuncias acaba en condena

Interior y Justicia presentan un estudio inédito para ver el tratamiento que se da a los casos. El 42% de las demandas se archiva y solo un tercio acaba en un tribunal

Francia ha presentado este jueves un estudio inédito que muestra la brecha que hay entre las denuncias que se presentan por violencia de género y la repuesta penal que se les da: solo una de cada 10 acaba en condena. Por primera vez, los ministerios de Interior y Justicia han puesto en común los datos de las denuncias registradas por la policía y la gendarmería con los de los procesos judiciales vinculados a estos delitos. Hasta ahora, los servicios de estadística de ambos ministerios funcionaban por separado, pero “la violencia machista en el seno de la pareja es un problema grave y la sociedad demandaba saber cuál es el tratamiento judicial que se da a los delitos”, ha explicado Pascal Chevalier, jefe del servicio de estadística del Ministerio de Justicia, durante la presentación del estudio.

Ambos ministerios han analizado los casos de las más de 800.000 víctimas mayores de 15 años que presentaron una denuncia ante las fuerzas del orden entre 2018 y 2023. De ellas, el 85% fueron mujeres, y el 15% hombres; en Francia aún se usa el concepto de violencia conyugal, por lo que en esta estadística hay tanto víctimas femeninas como masculinas que denunciaron todo tipo de violencias, aunque la mayoría, el 77%, fue por agresión física; un 16% denunció a su pareja o ex pareja por amenazas; y en un 8% de los casos fue por violencia psicológica, entre otras. No siempre la denuncia era por un solo tipo de violencia, en el 12% de los casos fue por dos o más.

De todo el periodo analizado, las denuncias por violación o intento de violación solo representaron un 4%. “El objetivo no era hacer un estudio sobre violencia machista, sino conectar los datos para hacer un seguimiento individual de cada uno de los casos”, ha matizado Pascal Chevalier.

Siete de cada 10 denuncias por violencia sexual se desestiman

Según el informe, del total de denuncias, el 42% se archivó por diferentes motivos. Por ejemplo que las pruebas eran insuficientes, “las circunstancias del delito no estaban claras, la investigación fue infructuosa, no se logró identificar al infractor”, o la víctima retiró la denuncia, ha detallado Elise Léveque, del ministerio de Justicia y una de las autoras del estudio. En violencia sexual concretamente, se desestimó el 70%, y un 23% en las referentes a las tentativas de homicidio.

Hace dos meses, el grupo de expertos en el ámbito de la violencia de género del Consejo de Europa (Grevio) publicó el primer informe para Francia analizando la situación del país en su cumplimiento del llamado Convenio de Estambul, el acuerdo europeo contra la violencia machista. En él, los especialistas alertaban sobre la falta de protección que hay en ese país a las víctimas de violencia sexual; denunciaba precisamente la laxitud de la justicia y criticaba que, según su cálculo, el 83% de las denuncias se acaban archivando.

El estudio que ahora han publicado los ministerios franceses refleja que seis de cada 10 denuncias presentadas sí tuvieron un seguimiento por parte de la Justicia, aunque solo una de cada tres acabó en un tribunal penal. En este caso, la mayoría (96%) acabó con una condena del implicado. “Normalmente hay más sentencias de culpabilidad cuando la denuncia es por varios tipos de violencia”, por ejemplo agresiones físicas y amenazas, ha explicado Valérie Carrasco, del servicio estadístico del Ministerio del Interior, otra de las coautoras del estudio.

Uno de los aspectos que más critican las asociaciones feministas es la dilatación de los tiempos, es decir, el periodo que pasa entre la denuncia en comisaría y la respuesta del tribunal. El informe revela que el 70% de las denuncias presentadas se resolvió en menos de un año, incluidas las que se archivaron.

Y lo que no ha incluido el informe han sido los feminicidios, es decir, las cifras de víctimas mortales de esta violencia, que corresponden a la delegación de víctimas del Ministerio del Interior. El año pasado 94 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y en lo que va de este año son 78. En 2024 se registraron un total de 272.400 denuncias por violencia machista, levemente por encima que el año precedente (271.000).