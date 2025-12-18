Ir al contenido
Economía
Economía

Nadia Calviño pide un “mensaje claro” de los líderes de la UE para impulsar la economía europea

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones asegura que “hace falta reivindicar el papel de Europa en el mundo”

Rodrigo Cardona
Madrid -
La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que los líderes europeos manden un “mensaje claro” para impulsar la economía europea, en vísperas de una cumbre clave entre jefes de Gobierno de la Unión Europea, y ha destacado la necesidad de impulsar el acuerdo comercial UE-Mercosur.

La conversación este jueves en Madrid con el periodista de EL PAÍS Andrea Rizzi ha girado sobre el libro de Calviño, Dos mil días en el Gobierno (Plaza & Janés) —publicado el mes pasado—, en el que habla sobre su experiencia en el Gobierno desde junio de 2018, tras la moción de censura presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hasta diciembre de 2023. Meses después puso rumbo al BEI, que concede préstamos en condiciones favorables a proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE.

En la charla con Rizzi, Calviño ha mencionado que su paso por el Ejecutivo estuvo marcado por “la responsabilidad fiscal, la realización de reformas estructurales y la justicia social”. Respecto a este último aspecto, afirmó que antes de que llegase el PSOE al Gobierno en sustitución de Mariano Rajoy “había unas tasas de paro juvenil y de abandono escolar muy elevadas que había que afrontar”.

Otro tema que considera fundamental de su tiempo en el Gobierno fue el acuerdo para emitir deuda mancomunada entre todos los países de la Unión Europea, que se fraguó en los denominados fondos Next Generation. Un modo de apoyar a las economías europeas durante la pandemia. Calviño ha destacado que fue muy importante “transmitir a Europa la magnitud” del agujero económico que sufriría si no recibía nuevos fondos. “Europa salvó a España y España salvó a Europa”, remarcó. Respecto a la pandemia, pidió “no olvidar los impactos que dejó, ya que pueden explicar lo que está pasando ahora en el mundo”.

En cuanto al panorama geopolítico actual, Calviño ha insistido en la necesidad de “defender la Unión Europea, sus valores, que son un gran activo”. También ha reivindicado que Europa es “una superpotencia tecnológica, económica, comercial e investigadora”, por lo que reclamó que no todo el debate público sea “negativo” en torno al papel de la UE en el mundo. Y ve necesaria “más confianza” en el proyecto europeo.

En el libro, Calviño reconoce que la convivencia con el socio minoritario de la coalición no siempre ha sido fácil. En primer lugar tuvo que tratar con Podemos, al que la presidenta del BEI calificó como partido de “extrema izquierda”. Posteriormente tuvo que cogobernar con Sumar y mantuvo sonados enfrentamientos con la líder de este espacio, Yolanda Díaz. Su relación con la actual ministra de Trabajo es la gran incógnita del libro, ya que en ninguna de sus 336 páginas menciona su nombre. Entre esos rifirrafes se encontraron, por ejemplo, la “prohibición de despedir” durante la pandemia, que impedía a los empresarios rescindir los contratos amparándose en la crisis provocada por la covid, o el diseño de la ley Rider, que obliga a que los trabajadores que se dediquen al reparto sean asalariados y no autónomos.

En el acto estuvieron presentes Ander Gil, expresidente del Senado, Andoni Ortuzar, expresidente del PNV, Pedro Duque exministro socialista de Ciencia o Dolores Delgado, Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado y exministra de Justicia, entre otras personalidades que han pasado por el mundo de la política.

Archivado En

