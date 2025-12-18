Sánchez suaviza la tensión con Sumar: “Pese a las discrepancias, hay muchas cosas que nos unen”

Pedro Sánchez ha suavizado este jueves desde Bruselas, antes del Consejo Europeo, la crisis con Sumar: “Pese a las discrepancias, hay muchas cosas que nos unen”, ha dicho el presidente del Gobierno, que ha indicado que la coalición con la formación de Yolanda Díaz debe continuar hasta el final de la legislatura, en 2027. Por su parte, Sumar, que afronta la reunión conjunta con altas expectativas, ha señalado que sería una “frivolidad” que el PSOE no se tome en cuenta sus advertencias, aunque el partido evita adelantar escenarios en caso de que el choque vaya a más. Fuentes de la formación aseguraban este miércoles que la falta de reacción de los socialistas garantizaba “alimentar a Vox”. Sánchez ha indicado en Bruselas que el Ejecutivo no tiene responsabilidad en la subida de Vox en las encuestas, y ha culpado al PP, junto a la “derecha mediática”, por el “blanqueamiento” que, a su juicio, se está haciendo de la formación ultra.

En declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos de este jueves, Sánchez ha salido al paso de las llamadas del socio minoritario de la coalición, que en los últimos días ha pedido cambios en el Gobierno y ha dicho que “pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas diferentes, con una cultura diferente, hay muchas cosas que nos unen al PSOE y a Sumar”. El presidente del Gobierno ha explicado que la coalición está ahora debatiendo la subida del salario mínimo y otras cuestiones relevantes del Gobierno que son las que realmente les unen, más allá de la discrepancia por la petición de Yolanda Díaz de un “cambio profundo” en el Gobierno por los escándalos de corrupción y acoso sexual en el PSOE y que sirva para reactivar la legislatura. Sánchez ha descartado esa crisis de Gobierno solicitada por Sumar y ha querido rebajar la tensión a pesar del malestar de algunos ministros socialistas con Díaz.

Además, Sánchez se ha referido al “crecimiento demoscópico de la ultraderecha”, que no se debe a la “acción” de su Gobierno, sino al “blanqueamiento” ejecutado por el PP de Alberto Núñez Feijóo y los medios de comunicación de la “derecha mediática y opinadora”.

En ese sentido, el presidente del Gobierno ha rechazado que se pueda equiparar a sus socios de Gobierno con la ultraderecha y ha señalado que el Partido Comunista —integrado en Unidas Podemos en la pasada legislatura y ahora en Sumar— contribuyó a la lucha contra el franquismo y a la “democratización” mientras que Vox es un partido “nostálgico” de la dictadura. En este momento, ha señalado, el PP ha asimilado como propio “el contenido y la forma de hacer política” de Vox y, a su juicio, componen una oposición “destructiva” que vota en contra de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía “y para sus propias administraciones”.

Mientras Sánchez ha optado por enviar un mensaje conciliador a los de Yolanda Díaz a un día de la previsible reunión conjunta, Sumar aguarda expectante. El diputado de la formación en el Congreso, Toni Valero, ha asegurado este jueves en una rueda de prensa que “la situación del país exige que el PSOE se tome muy en serio la crisis que ha surgido en su seno” y ha lanzado una advertencia a los socialistas: “Me parecería una frivolidad si no se tomase en serio lo que estamos planteando”. Sin embargo, se ha mostrado prudente sobre la decisión que tomará el grupo a continuación. “El primer puente que hay que cruzar es esa reunión de seguimiento que exigimos, porque nos parece que es la herramienta fundamental para diagnosticar el estado del acuerdo. Cuando salgamos de esa reunión, ya cruzaremos el siguiente puente”, ha sostenido.