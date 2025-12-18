Valencia abre un paso inferior que dará servicio a más de siete millones de viajeros del metro

El presidente de la Generalitat ha asegurado que mantendrá los descuentos en el transporte público de Valencia y la gratuidad en la zona de la dana en 2026

El túnel peatonal, de 260 metros de largo, que conecta las estaciones de Metrovalencia de las calles Xàtiva y Alicante, se ha abierto este jueves en el centro de Valencia y dará servicio a más de siete millones de viajeros que tenían que desplazarse 300 metros en superficie para transbordar de un metro a otro. “Ahora bajarán de un metro, caminarán tres minutos, y podrán transbordar con el tranvía sin necesidad de salir de la estación”, ha explicado el vicepresidente y consejero de Transportes de la Generalitat, Vicente Martínez Mus. Las obras, que se iniciaron en 2023, han tardado dos años y costado 24 millones de euros.

El paso subterráneo peatonal unirá la Línea 10 de Metrovalencia con el resto de rutas del suburbano, es decir con la 9, 5 y 3, y se ha preparado para que en un futuro, si así se decide, pueda convertirse en un túnel ferroviario para prolongar la L-10 del tranvía hacia el centro de la capital valenciana. Han sido muchos meses de trabajos complejos, bajo tierra y en superficie: se han tenido que salvar colectores y desviar conexiones de gas y agua. Y una de las calles más transitadas de la capital ha permanecido cortada al tráfico durante dos años.

La infraestructura fue diseñada en un principio por el Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y UP), pero exclusivamente como un paso peatonal y cuando el PP accedió al Consell de la Generalitat, en 2023, modificó el proyecto inicial, dándole más anchura precisamente para que se pudiera tender vías de ferrocarril en un futuro. Las obras han sometido a los comercios del área a un largo periodo de precariedad, con vallas durante dos años a un metro escaso de sus fachadas.

Para facilitar el acceso al paso inferior se ha instalado un nuevo ascensor y escalera mecánica en la conexión con la estación de Xàtiva, mientras que en el acceso desde Alicante se realiza a través de una rampa, una vez superada la línea de validación. El paso peatonal se podrá utilizar también sin necesidad de coger el metro.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha inaugurado el paso junto con el concejal de Movilidad de Valencia, Jesús Carbonell, ha destacado que es un túnel que está en el nudo de transporte con mayor tráfico de toda la red de Metrovalencia y ha subrayado que esta obra descongestionará el desalojo de gente del centro durante las Fallas.

Pérez Llorca ha asegurado además que la idea en 2026 es mantener los descuentos al transporte público en Valencia a pesar de que a día de hoy la capital no ha sido capaz de aprobar una Zona de Bajas Emisiones, lo que supone, de facto, la pérdida de las ayudas al transporte del Gobierno de España. También ha apuntado que se mantendrá la gratuidad en el transporte a los afectados por la dana.

La apertura del paso permite ya la conexión peatonal directa y sin salir a la calle entre varias líneas de metro (las números 3, 5, 9) y la Línea 10 de tranvía, lo que supone una mejora significa de la movilidad en el centro de la ciudad. El túnel tiene una distancia aproximada de 260 metros, y mejora la comodidad de las personas usuarias a la hora de realizar transbordos entre diferentes estaciones. La actuación se completa con la reapertura total de la calle de Alicante.

Al tiempo que la Generalitat ha puesto en marcha el cañón peatonal de Metrovalencia, la Diputación de Valencia ha restaurado la plaza de toros, y el Gobierno de España está llevando a cabo la primera gran renovación de la Estación del Norte.

El president Juan Francisco Pérez Llorca ha destacado estas iniciativas, y ha subrayado que “este conjunto de actuaciones que estamos llevando a cabo las cuatro administraciones supone un ejemplo de trabajo conjunto y de apuesta por crear entornos urbanos más amables y centrados en las personas”.