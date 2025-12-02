Llorca toma posesión como presidente en Valencia con la idea de cambiar el núcleo duro de Mazón

El nuevo jefe del Consell contará con el respaldo de Tellado en el primer día de un mandato con el que pretende pasar página

El secretario general del PP, Miguel Tellado, asistirá este martes a la toma de posesión de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. El pasado jueves, Pérez Llorca fue investido presidente sin que ningún miembro de la cúpula nacional del PP le arropara —había votación en el Congreso, arguyeron fuentes del partido— y este lunes por la mañana no estaba clara en los pasillos de Les Corts la presencia de Génova en el pleno convocado para hoy al mediodía.

Pérez Llorca estuvo en la concentración del PP del domingo en Madrid contra el Gobierno con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y su número dos, que será finalmente quien acompañe al sucesor de Carlos Mazón en un acto muy protocolario, insólito en otras autonomías, como es la jura o promesa del cargo ante el parlamento. Después, se dirigirá a la Cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno. El pleno comenzará con un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la Generalitat José Luis Olivas y antes tendrá lugar una recepción a las autoridades en el Salón de los Espejos de Les Corts.

El nuevo presidente valenciano quiere marcar perfil propio y no parece muy proclive a actos como el paseíllo que se desarrolla a modo de breve pasacalles político-festivo-mediático entre el Palau de Benicarló, sede de Les Corts, y el cercano Palau de la Generalitat. En su toma de posesión de 2023, Mazón estuvo arropado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón, y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, además de numerosos militantes del PP. En las puertas del Palau le estaba esperando el anterior presidente, el socialista Ximo Puig.

Este lunes, fuentes del PP no confirmaban ni el paseíllo ni la presencia de Mazón, quitándole hierro a su posible ausencia. Desde que dimitió el 3 de noviembre por su gestión de la dana y la reprobación pública de buena parte de los familiares de las 229 víctimas mortales, el exjefe del Consell ha limitado al máximo su exposición pública. La llegada de Pérez Llorca al Palau podría no ser inmediata, justo después de la sesión plenaria, y se desliza que podría ser por la tarde y siempre “con discreción”.

En la cúpula del PP se insiste en transmitir el mensaje de que hay que pasar página, y que se está produciendo un fin de etapa e inicio de otra nueva Por ello, no es descartable que Pérez Llorca anuncie este mismo martes cambios en el Gobierno valenciano. Su perfil más contenido, discreto e introspectivo facilita esa imagen de cambio en las formas.

Fuentes del PP apuntan a que el jefe del Consell pretende reestructurar toda el área de Presidencia, la sala de máquinas, donde operaban los colaboradores más estrechos de Mazón, como su jefe de gabinete y compañero de piso en Valencia, José Manuel Cuenca, que este lunes declaró en la comisión de la dana del Congreso, entre otros.

También se esperan algunos cambios en las consejerías, con la posibilidad de desdoblar alguna cartera con vistas a buscar el equilibrio territorial en el seno del partido que en los últimos años se ha inclinado hacia la provincia de Alicante, de donde es también Pérez Llorca. Los dos vicepresidentes, Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, podrían continuar, si bien la primera podría dejar la portavocía del Consell, tras un año lidiando con la defensa de la polémica gestión de Mazón. También se avanza que Pérez Llorca podría nombrar una persona nueva de su absoluta confianza para ocupar una vicepresidencia para el año y medio que queda de legislatura.

Otras fuentes del PP inciden en la importancia de operar también cambios en la dirección de los populares valencianos, cuyo presidente es aún Mazón, para dar impulso al partido de la mano de Pérez Llorca y ya en clave preelectoral.

“La toma de posesión de la vergüenza”

Desde la oposición, el socialista José Muñoz ha incidido en que el acto de este martes es “puramente formal”, pero son importante los gestos después de que, en el debate de investidura, “el mismo grupo parlamentario que le aplaudía, le encubría, le jaleaba y le daba ánimos y palmaditas en la espalda” a Mazón “prácticamente no conocía” al dirigente valenciano.

Isaura Navarro, de Compromís, ha advertido de que será “la toma de posesión de la vergüenza” y ha insistido en que “lo que toca” en la Comunidad Valenciana tras todo lo sufrido con la dana es que se convoquen elecciones, al tiempo que ha cargado contra el nuevo president: “Es una vergüenza que la persona que más ha cubierto las espaldas de Mazón ahora esté ocupando la presidencia”.