El avión de apoyo médico de la Marina mexicana accidentado en Texas perdió la comunicación 10 minutos antes de estrellarse

La aeronave de la Marina de México que se ha estrellado en Texas, Estados Unidos, la tarde de este lunes, había perdido la comunicación con la torre de control 10 minutos antes del accidente, según ha relatado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este martes desde su rueda de prensa matutina. “Había llegado a Galveston el avión. Pensaron que había aterrizado y luego supieron que había habido un accidente”, ha detallado desde Palacio Nacional, donde ha indicado que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del siniestro. En el avión viajaban ocho pasajeros, cinco de los cuales han fallecido, entre ellos el menor de edad con quedamaduras que estaba siendo trasladado al hospital. Hay una persona todavía desaparecida y dos supervivientes.

El accidente se produjo cuando la aeronave de la Secretaría de la Marina realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, conocida por su trabajo con pacientes pediátricos con quemaduras. Sheinbaum ha enviado condolencias a los familiares de los fallecidos, entre los que se encuentran marinos mexicanos. “Es muy triste lo que pasó”, ha recalcado a los periodistas. El seguimiento del caso lo está llevando el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y equipo de Estados Unidos.

Sheinbaum ha asegurado que todavía se desconocen las causas por las cuales la aeronave se estrelló minutos antes de aterrizar. El piloto intentó tocar tierra en una espesa niebla en la zona, pero dejó de transmitir comunicación poco antes de conocerse que se había accidentado. El Gobierno mexicano ha abierto una investigación para conocer lo que pasó antes del siniestro cerca del Aeropuerto Internacional Scholes, a las afueras de la ciudad costera de Galveston, a una hora al sur de Houston. “Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, ha advertido la presidenta. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos están recibiendo atención por parte del Gobierno.

Uno de los pasajeros, en paradero desconocido, está siendo buscado por un operativo en el que participan autoridades mexicanas y la Guardia Costera de Estados Unidos con buzos en la zona. La presidenta ha informado de que entre los fallecidos está el menor con quemaduras que trasladaban al hospital. Lo acompañaban otros tres civiles y cuatro tripulantes de la Marina mexicana.