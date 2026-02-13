Abatido un hombre que amenazó con un cuchillo a varios gendarmes en el Arco del Triunfo en París

Un hombre armado con un cuchillo ha intentado atacar este viernes en París a varios gendarmes en el Arco del Triunfo, junto a los Campos Elíseos. Los agentes participaban en la ceremonia de encendido de la llama del soldado desconocido, que tiene lugar todos los días. Uno de ellos le disparó y le neutralizó rápidamente. El atacante ha fallecido como consecuencia de las heridas, según ha confirmado la Fiscalía Antiterrorista gala, que ha abierto una investigación.

Poco después de las seis de la tarde, el individuo “atacó a un miembro de la gendarmería con un cuchillo y unas tijeras. Otro gendarme respondió usando el arma reglamentaria para neutralizar al agresor. El agente agredido resultó ileso, pues el cuchillo impactó en el cuello de su gabardina”, ha señalado en un comunicado la Fiscalía.

Según Le Figaro, el detenido gritó a los agentes: “No hay que matar a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Veremos quién va a triunfar en el Arco del Triunfo”. El ataque ha tenido lugar en una de las zonas más turísticas de la capital, por su proximidad a los Campos Elíseos. El lugar ha sido acordonado y se han cerrado las estaciones de metro. La tumba al soldado desconocido es el monumento erigido en homenaje a los militares franceses muertos en la I Guerra Mundial.

Algunos medios franceses han revelado la identidad del detenido. Se trata de Brahim B., de nacionalidad francesa y nacido en 1978. Ya estaba fichado por la policía, pues fue condenado en Bélgica a 17 años de prisión por haber intentado matar a dos policías en el barrio belga de Molenbeek el 8 de junio de 2012.

Un año más tarde fue condenado por intento de asesinato en relación con organización terrorista, posesión ilegal de armas y rebelión armada. Fue trasladado a Francia en enero de 2015 y salió de prisión en diciembre de 2025, según ha confirmado la Fiscalía Antiterrorista. Residía en Seine-Saint-Denis, en la periferia parisina, y estaba bajo control judicial y geolocalizado por la policía, obligado a presentarse a diario en comisaría. Los servicios de inteligencia franceses (DGSI, por sus siglas en francés) habían alertado del alto riesgo criminal del individuo, según el diario Le Figaro.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha denunciado que este individuo “ha intentado agredir con un cuchillo a miembros de la gendarmería y a los del grupo que se preparaban para la ceremonia”, ha dicho durante una visita a la ciudad de Tolón.

Desde la extrema derecha francesa, su líder, Marine Le Pen, ha destacado que “aunque ningún gendarme ha resultado herido, este ataque con cuchillo nos recuerda que el combate contra la ideología islamista es una prioridad absoluta”.