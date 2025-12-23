Localizan sin vida al último pasajero del avión de apoyo médico de la Marina mexicana accidentado en Texas
El menor de edad con quemaduras que era trasladado al hospital está entre los cinco fallecidos
La secretaría de Marina dio a conocer este martes que ha localizado sin vida a la persona que se mantenía reportada como desaparecida tras el accidente de la aeronave que se desplomó la tarde de ayer en Galveston, Texas. De los ocho pasajeros que viajaban en este avión, solo dos sobrevivieron y se encuentran estables, aunque se desconoce su identidad. Este vuelo apoyaba a la fundación Michou y Mau para concretar el traslado de un paciente pediátrico con quemaduras. La secretaría de Relaciones exteriores y el Consulado General de México en Houston han brindado asistencia a los familiares de las víctimas.
La aeronave de la Marina que se estrelló en Estados Unidos la tarde de este lunes había perdido la comunicación con la torre de control 10 minutos antes del accidente, según ha relatado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este martes desde su rueda de prensa matutina. “Había llegado a Galveston el avión. Pensaron que había aterrizado y luego supieron que había habido un accidente”, ha detallado desde Palacio Nacional, donde ha indicado que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas del siniestro.
El accidente se produjo cuando la aeronave de la Secretaría de la Marina realizaba una misión de apoyo médico. Sheinbaum ha enviado condolencias a los familiares de los fallecidos, entre los que se encuentran marinos mexicanos. “Es muy triste lo que pasó”, ha recalcado a los periodistas. El seguimiento del caso lo está llevando el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y equipo de Estados Unidos.
Sheinbaum ha asegurado que todavía se desconocen las causas por las cuales la aeronave se estrelló minutos antes de aterrizar. El piloto intentó tocar tierra en una espesa niebla en la zona, pero dejó de transmitir comunicación poco antes de conocerse que se había accidentado. El Gobierno mexicano ha abierto una investigación para conocer lo que pasó antes del siniestro cerca del Aeropuerto Internacional Scholes, a las afueras de la ciudad costera de Galveston, a una hora al sur de Houston. “Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, ha advertido la presidenta. Mientras tanto, los familiares de los fallecidos están recibiendo atención por parte del Gobierno.
La presidenta ha informado de que entre los fallecidos está el menor con quemaduras que trasladaban al hospital. Lo acompañaban otros tres civiles y cuatro tripulantes de la Marina mexicana.
