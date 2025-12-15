Al menos seis muertos al estrellarse una avioneta cerca del aeropuerto de Toluca

Los primeros reportes indican que la aeronave, en la que viajaban 10 personas, despegó de Acapulco y se desplomó en el municipio de San Pedro Totoltepec sin que se conozcan hasta ahora las causas del siniestro

Al menos seis personas han muerto en México este lunes en un accidente de avioneta en el municipio de San Pedro Totoltepec. Protección Civil del Estado de México ha confirmado la caída de la aeronave en la que viajaban 10 personas, ocho pasajeros y dos tripulantes. Las autoridades han confirmado al menos seis muertos y han pedido a la población no acercarse a la zona y permitir la entrada de los servicios de emergencia que atienden el accidente. Los primeros reportes señalan que el avión privado Cessna Citation III despegó de Acapulco, Guerrero con destino al aeropuerto de Toluca. No se ha dado a conocer por el momento las causas del siniestro.

Algunos videos del siniestro que circulan en redes sociales muestran una gran nube de humo negro sobre lo que parece un inmueble localizado en una zona industrial al lado de un campo de fútbol. En uno de ellos, se observa a los bomberos tratando de apagar las llamas de una bodega con láminas en el techo.