Telefónica completa la apertura de plazos del ERE con Movistar Plus +

Telefónica abrirá este miércoles, 7 de enero, el plazo de inscripción voluntaria en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los trabajadores de Movistar Plus+, completando así la apertura de todos los procesos de salida en las siete filiales afectadas por el ajuste en España. Con este último paso, la operadora ya tiene en marcha la recogida de solicitudes tanto en las empresas sujetas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), que incluyen a Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, como en las unidades globales denominadas GBUs, integradas por las sociedades de Innovación Digital, Global Solutions y la propia matriz Telefónica SA.

La apertura del periodo de adscripción en la filial audiovisual representa el cierre del calendario de hitos iniciales de este ajuste laboral, uno de los más significativos de la historia reciente de la operadora por su alcance en diversas capas corporativas. En el caso específico de Movistar Plus+, la dirección y los sindicatos mayoritarios alcanzaron un punto de equilibrio tras intensas semanas de negociación, pactando un cupo máximo de 175 bajas. Esta cifra supone una reducción sustancial frente a las 279 salidas que la compañía propuso inicialmente, lo que representaba un recorte de casi un tercio de la plantilla total de la plataforma de televisión. Los empleados de la filial audiovisual dispondrán de un margen de un mes, hasta el próximo 6 de febrero, para solicitar formalmente su salida, una ventana de tiempo ligeramente superior a la del resto de los profesionales del grupo.

En comparación con el resto de la corporación, los plazos están ya en una fase más avanzada. Para los trabajadores integrados en el paraguas del CEV, el periodo de inscripción expira el 29 de enero, mientras que para aquellos pertenecientes a las unidades globales de gestión (GBUs), el límite se ha fijado para el 26 de enero. Esta escalonada apertura de plazos responde a la complejidad administrativa de gestionar salidas en siete sociedades con marcos laborales distintos.

Una vez concluidos todos los periodos de recepción de solicitudes, la dirección de Recursos Humanos de Telefónica procederá a un análisis detallado de cada perfil. Entre el 12 y el 16 de febrero, la empresa comunicará oficialmente las aceptaciones de las bajas voluntarias y, en caso de no haberse alcanzado el umbral mínimo pactado con la representación social, notificará los posibles despidos forzosos mediante la aplicación de criterios de idoneidad y edad.

Las condiciones económicas para los trabajadores de Movistar Plus+ han sido uno de los puntos más debatidos en la mesa de negociación, con el objetivo de evitar una brecha excesiva respecto a las condiciones del convenio principal. Los requisitos definitivos exigen que el empleado haya nacido en el año 1970 o en fechas anteriores, y que cuente con una antigüedad mínima de 15 años en la compañía. El esquema de rentas se ha estructurado en tramos muy específicos: los nacidos en 1967 o antes percibirán el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% hasta los 65; para los nacidos en 1968, la renta será del 65% hasta los 63 años; los nacidos en 1969 recibirán el 62%, y finalmente los nacidos en 1970 percibirán el 60% de su sueldo regulador. Para estos últimos tres tramos, la renta se ajustará a una horquilla de entre el 32% y el 34% a partir de los 63 años.

Además de la indemnización económica directa, el acuerdo incluye un paquete de beneficios sociales destinado a garantizar la cobertura del trabajador hasta su jubilación real. La compañía asumirá íntegramente el coste del Convenio Especial con la Seguridad Social hasta los 63 años, protegiendo así la base de cotización de los empleados salientes. Asimismo, se ha garantizado el mantenimiento de la póliza de salud a través de Antares, cubriendo al 100% las primas básicas hasta la edad de 63 años. Este blindaje social fue una exigencia irrenunciable de los sindicatos UGT, CC OO y Sumados-Fetico para estampar su firma en el acuerdo final, asegurando que la salida no supusiera una pérdida de derechos asistenciales para los veteranos de la casa.

Coste financiero

Desde el punto de vista financiero, Telefónica ha realizado un esfuerzo de provisión de 2.500 millones de euros antes de impuestos para sufragar la totalidad del expediente, que contempla la salida de un mínimo de 4.525 empleados, aunque el acuerdo marco permite extender esta cifra hasta los 5.500 si la voluntariedad así lo requiere. El coste medio por empleado se ha elevado hasta los 454.000 euros, un incremento notable frente a los 380.000 euros de media del ERE ejecutado en 2024.

A pesar del alto desembolso inicial, la operadora estima que esta reestructuración permitirá un ahorro anual recurrente de aproximadamente 600 millones de euros a partir del ejercicio 2028, mejorando la eficiencia operativa en un mercado de telecomunicaciones cada vez más competitivo. No obstante, la empresa mantiene una cláusula de salvaguarda que le permite vetar la salida de trabajadores en puestos considerados críticos para el negocio, garantizando que el proceso de ajuste no comprometa la calidad del servicio ni la continuidad de las operaciones estratégicas de Movistar Plus+.