Telefónica abre el lunes el plazo de inscripción voluntaria en el ERE en España

Las salidas de al menos 4.525 empleados comenzarán en el primer trimestre de 2026

Telefónica abrirá este lunes, 29 de diciembre, el plazo de adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) puesto en marcha en siete filiales del grupo en España.

En concreto, comienza el periodo de inscripción para las desvinculaciones en las tres filiales regidas por el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) (Telefónica de España, Telefónica Soluciones y Telefónica Móviles), y en las tres filiales conocidas como GBUs (Innovación Digital, Global Solutions y Telefónica SA), según el calendario acordado por la dirección y la representación sindical.

El plazo para apuntarse estará abierto hasta el 29 de enero en el caso de las empresas CEV y hasta el 26 de enero para las GBUs.

Por lo que se refiere a la séptima sociedad afectada por el ajuste, Movistar Plus+, los empleados podrán solicitar la salida del 7 de enero al 6 de febrero.

El siguiente paso en el proceso de ajuste será la comunicación por la empresa de las aceptaciones de marchas voluntarias y de posibles forzosos, entre el 12 y el 16 de febrero.

Telefónica ha pactado con los sindicatos UGT, CCOO y Sumados-Fetico un umbral mínimo de salidas de 4.525 bajas (el 25,6% de las 6.088 que planteó la empresa antes del inicio de las negociaciones y el 26,2% de los 17.248 empleados que componen la plantilla total de las siete filiales afectadas). No obstante, la compañía ha dejado abierta la puerta hasta a un total de 5.500 salidas, en función del volumen de peticiones.

Telefónica ha provisionado unos 2.500 millones de euros antes de impuestos para hacer frente a este ERE, 2.300 millones para Telefónica España y Movistar Plus+ y 200 millones para las unidades corporativas.

El coste por empleado que deje la empresa se situaría en unos 454.000 euros, por encima de los 380.000 euros del anterior ERE de 2024, en el que se fueron 3.420 trabajadores.

Las indemnizaciones incluyen diferentes tramos de renta dependiendo de la edad. Los nacidos entre 1969 y 1971 percibirán un 68% del salario hasta los 63 años y un 38% a partir de esa edad; para los nacidos entre 1965 y 1968, habrá un 62% hasta los 63 y un 34% después, y para los nacidos en 1964 o antes, un 52% hasta los 63 y un 35% posteriormente.

Para apuntarse habrá que tener cumplidos 15 años de antigüedad en las CEV y 13 en las filiales más pequeñas.

La cotizada cuenta con lograr unos ahorros anuales cercanos a los 600 millones de euros a partir de 2028, unos 500 en Telefónica España y Movistar Plus+, y cerca de 60 millones de euros en Unidades Corporativas. El impacto en la generación de caja será positivo desde 2026, al igual que la captura de ahorros.