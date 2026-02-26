La candidata indígena Ana Guetio es liberada tras varias horas desaparecida en el Cauca

La candidata indígena Ana Guetio, aspirante a una de las llamadas curules de paz en la Cámara de Representantes, ha sido liberada la tarde de este jueves, al día siguiente de que sus asesores la reportaran como desaparecida cuando se dirigía al municipio de Morales, en su natal departamento del Cauca. Así lo confirmó la Unidad Nacional de Protección en un escueto mensaje en el que añadió que su vehículo “aparentemente fue hurtado”, y que la líder del pueblo nasa se dirige al municipio de El Tambo en un carro particular, sin entregar detalles sobre los responsables de haberla retenido. Otro candidato al Senado en otra región del país sigue desaparecido.

El equipo de campaña de Guetio, que se presenta por uno de los escaños creados para garantizar la representación de las víctimas, le perdió el rastro en la noche del miércoles. Al momento de su desaparición, explicaron en un comunicado, la lideresa de víctimas se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de campaña en los departamentos vecinos de Nariño y Cauca, sobre el andén del Pacífico, y venía de tener un encuentro con ciudadanos justamente en El Tambo.

Antes de que hubiera mayor claridad sobre lo ocurrido, la vicepresidenta Francia Márquez se había referido a la desaparición. “Mi territorio, el Cauca, se rehúsa a seguir siendo un territorio condenado al miedo y al dolor”, expresó. “Exigimos la entrega, respetando la vida, dignidad e integridad, de Ana Guetio”, manifestó.

Esos 16 escaños en la Cámara –conocidos formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz, o Citrep– representan a las víctimas del conflicto de los territorios más afectados por la guerra, donde se implementan planes particulares de desarrollo –o PDET, en la jerga gubernamental–. Guetio, de hecho, es una lideresa que formó parte de la mesa nacional de víctimas, ha hecho parte del Consejo Regional Indígena del Cauca y está avalada en su candidatura por el resguardo indígena de Honduras, en Morales.

El análisis de los factores de riesgo electoral para las circunscripciones de las curules de paz revela un alarmante aumento en la gravedad de los peligros que atraviesan esas regiones, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), una preocupación que comparte con otras entidades, como la Defensoría del Pueblo. En el mismo Cauca, sin ir muy lejos, una de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC ya había mantenido este mes secuestrada por varias horas a la senadora indígena Aida Quilcué.

Además de la retención de Guetio, el Partido Conservador ha confirmado la desaparición de Andrés Vásquez, un candidato al Senado que visitaba a su padre en Cesar, otra región del país a casi mil kilómetros de distancia. En la mañana de este miércoles, sus familiares encontraron su vehículo desocupado, con las puertas abiertas y su celular, su billetera y sus demás pertenencias en el interior. Todavía se desconoce su paradero.

“Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”, escribió en sus redes sociales el Partido Conservador al hacer la denuncia. Hasta el momento no hay más detalles de una situación que los familiares califican como secuestro, pero que las autoridades mantienen en la categoría de desaparición.

Los dos casos se producen cuando todas las alarmas están encendidas por la extendida amenaza de la violencia política en Colombia. El andén Pacífico concentra los municipios con mayor riesgo electoral extremo, de manera particular en el Cauca, pero también en el Valle del Cauca y Chocó, de acuerdo con la MOE. Después viene la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que ha sido escenario de una crisis humanitaria de enormes dimensiones por los enfrentamientos entre el ELN y otra disidencia de las FARC. Otros focos de alerta están en Arauca, también sobre la frontera, donde acribillaron a comienzos de mes a dos escoltas del senador Jairo Castellanos, además del selvático departamento de Guaviare y en el medio y bajo Cauca antioqueño.