Al menos dos muertos deja un atentado contra la caravana de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca

Los escoltas del congresista de la Alianza Social Independiente se dirigían a encontrarse con su jefe en Yopal, Casanare. No hay claridad de los responables

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos han sido asesinados este jueves en la vía Fortul-Tame (Arauca), en el este de Colombia, según ha confirmado la oficina del congresista a este periódico. El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha explicado en un video que se dirigían desde Norte de Santander a Yopal (Casanare) para encontrarse con su jefe. “Acabo de hablar con el senador. Él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas”, ha señalado el jefe de la cartera que dirige las relaciones del Gobierno con el Congreso. Una camioneta de la caravana del congresista del partido Alianza Verde se encuentra desaparecida.

Castellanos, que está en plena campaña para lograr la reelección en las votaciones del próximo 8 de marzo, es un político con una larga trayectoria en Norte de Santander. Fue electo concejal de su municipio, Toledo, en 2001. Luego, fue diputado en la Asamblea Departamental y alcalde de su pueblo. Llegó al Congreso nacional en 2022, con el aval de la Alianza Social Independiente (ASI). Después, ayudó a conformar En Marcha, el partido de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior de Juan Manuel Santos y de Gustavo Petro. Aliado del Gobierno en el Congreso, ha sido señalado de ser beneficiario de la entrega de cuotas burocráticas en instituciones como la Unidad para las Víctimas.

Varios congresistas han condenado el atentado. El senador Omar Restrepo, del partido Comunes, rechazó en X “toda forma de violencia política” y señaló que “la protección de líderes es condición para la paz y el diálogo”. Su compañero Nicolás Echeverry, del Partido Conservador, advirtió que este tipo de hechos “se repiten cada vez con mayor frecuencia en Colombia”. “La violencia nunca puede ser el camino. Exijo garantías reales, verdad y protección efectiva para quienes ejercemos la política”, subrayó.

La violencia se ha recrudecido en la antesala de los comicios legislativos de marzo y presidenciales de mayo. El libro Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, presentado el miércoles por la Misión de Observación Electoral (MOE), señala que 170 de los 1.100 municipios enfrentan algún nivel de riesgo por violencia o posibles fraudes: 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. Es un notable incremento con respecto a las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo. Asimismo, en octubre, la Defensoría del Pueblo presentó un mapa que señalaba que 649 municipios tenían un riesgo alto. El ministro Benedetti desestimó estas informaciones y aseguró que solo 104 se encuentran en esta situación.

En los últimos meses, ha habido varios atentados contra dirigentes políticos. En noviembre, la caravana en la que se movilizaba el gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, fue atacada en la carretera entre Fortul y Tame. El ELN se atribuyó el ataque. Unos días después, el senador Temístocles Ortega escapó de un atentado mientras se movilizaba entre Cali y Popayán.