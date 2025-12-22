Telefónica firma con los sindicatos el ERE, que tendrá un coste de 2.500 millones

La dirección de Telefónica y los sindicatos más representativos (UGT, CC OO y Fetico-Sumados) han firmado este lunes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para las siete filiales afectadas del grupo que supondrá la salida mínima de 4.525 trabajadores, aunque la empresa estima que se apuntarán finalmente 5.500 trabajadores. La cifra mínima de salidas supone una rebaja del 25,6% respecto a las 6.088 bajas planteadas a comienzos de las negociaciones, y representa un 26,2% de la plantilla total en las siete filiales afectadas, que asciende a 17.248 empleados.

La empresa ha evaluado que el coste del ajuste laboral estará en torno a los 2.500 millones de euros antes de impuestos, que provisionará en las cuentas de este ejercicio 2025, de los cuales 2.300 millones corresponden a Telefónica España y Movistar Plus+, y 200 millones a las Unidades Corporativas. La estimación de la operadora es que se acojan al ajuste 5.500 empleados, casi 1.000 más que la cifra mínima pactada con los sindicatos. Con esta estimación, el coste por empleado sería de unos 454.000 euros, sensiblemente superior a los 380.000 euros por trabajador del anterior ERE de 2024.

Con esta reestructuración, la compañía prevé alcanzar unos ahorros anuales promedio de 600 millones de euros a partir de 2028, logrando un impacto positivo en la generación de caja ya desde 2026, según el hecho relevante remitido a la CNMV.

“Todos estos acuerdos permitirán, entre otros aspectos, seguir apostando por la fidelización y atracción del mejor talento, invertir en el desarrollo de capacidades diferenciales y consolidar nuevas formas de trabajo más flexibles y digitales, sobre las premisas de la autonomía, la responsabilidad individual y la contribución a los resultados. En paralelo, se sigue trabajando en la simplificación del modelo operativo”, ha indicado la compañía en su comunicado al regulador bursátil.

​El cronograma de adhesión para las distintas filiales se activará de forma inmediata tras el periodo navideño. Para los trabajadores de las sociedades del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) (Telefónica España, Móviles y Soluciones) y de las unidades globales (GBUs), el plazo de solicitud de voluntariedad se abrirá el 29 de diciembre, concluyendo el 26 de enero para GBUs y el 29 de enero para el CEV. En el caso de Movistar+, los empleados interesados podrán presentar su solicitud entre el 7 de enero y el 6 de febrero, permitiendo así que el flujo de salidas comience a materializarse de forma efectiva durante el primer trimestre de 2026.

​Finalmente, el proceso concluirá su fase administrativa a mediados de febrero, momento en el que se gestionarán las resoluciones finales. Entre el 12 y el 16 de febrero, la empresa comunicará la aceptación de las solicitudes de voluntariedad y notificará los posibles excedentes forzosos en aquellas áreas, especialmente dentro de las GBUs, donde no se hayan cubierto los objetivos de salida

El grueso del ajuste corresponderá a las empresas amparadas por el CEV, con 3.765 salidas mínimas (2.925 en Telefónica de España, 720 en Móviles y 120 en Soluciones); seguido de las 585 de las unidades globales o GBUs (109 en Telefónica Global Solutions, 182 en Innovación Digital y 294 en la matriz TSA) y los 175 despidos en la televisión Movistar+. Hay que resaltar que en la jornada de este lunes la empresa ha rebajado en 14 personas el número de afectados en las GBU’s.

En el caso de las empresas del CEV, la cifra final de despidos no es fija, sino que depende de cuánta gente se apunte voluntariamente. El suelo de 3.765 salidas es el objetivo mínimo que la empresa quiere cumplir. Si hay al menos 3.765 voluntarios, no habrá despidos forzosos adicionales. El techo, que se mantiene en 5.040 salidas, es el máximo de despidos autorizados. Aunque se presentaran 6.000 voluntarios, la empresa solo aceptaría a 5.040; y si el número de voluntarios se queda, por ejemplo, en 3.500 personas, la empresa ejecutaría 265 despidos forzosos para llegar al mínimo de 3.765.

En cuanto a las condiciones económicas, las indemnizaciones contemplan distintos tramos de renta según el año de nacimiento. Los nacidos entre 1969 y 1971 percibirán un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces; los nacidos entre 1965 y 1968, un 62% hasta los 63 y un 34% después; y los nacidos en 1964 o antes, un 52% hasta los 63 y un 35% posteriormente.Para adherirse de forma voluntaria, se requieren 15 años de antigüedad en las filiales del CEV y 13 años en las GBU’s, con un procedimiento que se extenderá, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026 en estas últimas. Además, en las GBU’s se incluyen primas de voluntariedad de entre 5.000 y 18.000 euros, en función de la antigüedad, duplicando las cuantías propuestas inicialmente. El nuevo acuerdo del ERE de Telefónica incorpora un compromiso firme de creación de empleo del 10% para equilibrar la plantilla y garantizar la cohesión territorial.

Convenios muy ventajosos

De forma simultánea, y siguiendo la estela del proceso de despido colectivo previo, Telefónica ha alcanzado un acuerdo con las centrales sindicales UGT, CC OO y Sumados-Fetico para extender los convenios colectivos de las siete filiales vinculadas al ERE hasta el 31 de diciembre de 2030. El avance más significativo en el ámbito laboral para la plantilla es el compromiso alcanzado por el grupo para incrementar las retribuciones un 1,5% cada año mientras esté vigente el convenio, afectando tanto a las sociedades del CEV como a las Unidades Globales (GBUs), según detallaron las fuentes sindicales.

Asimismo, las filiales integradas en el CEV —donde se agrupa la mayor parte de los empleados de Telefónica en España— percibirán un pago adicional de 300 euros en el mes de octubre, de los cuales 150 euros se consolidarán anualmente en las tablas salariales. A pesar de que las pretensiones iniciales de los sindicatos de estas tres filiales apuntaban a subidas superiores al 1,5% anual, se han pactado dos cláusulas de revisión para los próximos ejercicios: una fijada para el 31 de diciembre de 2026 y otra al término de la vigencia del acuerdo, el 31 de diciembre de 2030.

En lo que respecta a las GBUs, el aumento del 1,5% no se aplicará de forma uniforme. Un 1% tendrá carácter lineal para toda la plantilla, mientras que el 0,5% restante quedará sujeto a la “discrecionalidad” de la dirección, que determinará los beneficiarios y los criterios de asignación. No obstante, la dirección y la representación social han convenido que, si la inflación real acumulada al cierre de 2027 superase el 4%, la compañía realizaría una regularización salarial hasta un tope del 6%.

Esta metodología es recurrente en la operadora y ya se ha aplicado durante el presente ejercicio. El pasado febrero, los sindicatos de las Unidades Globales pactaron para 2025 un incremento del 2,5% lineal más un 0,5% diferencial destinado a ajustes de equidad interna y promociones. Con todo, los trabajadores dispondrán de dos ventanas adicionales en 2029 y 2030 para renegociar las escalas salariales. En caso de no alcanzarse un nuevo consenso, se ejecutaría automáticamente una subida lineal del 1,5% para cada uno de esos años.

Aparte de las garantías retributivas, Telefónica ha validado una serie de beneficios sociales para la mayoría de sus divisiones. En las filiales de España, Móviles y Soluciones, se ha ampliado la bolsa de teletrabajo hasta los 12 días, desvinculándola de cualquier métrica de productividad o rendimiento. Este modelo de trabajo no presencial ganará en flexibilidad: tanto en jornada continua como partida, se podrá trabajar presencialmente por las mañanas y teletrabajar todas las tardes, suprimiendo además el control trimestral. Los empleados podrán, asimismo, acumular estas jornadas de teletrabajo durante las semanas de festividades locales.

Otra medida destacada es que la firma presidida por Murtra ha extendido la jornada semanal de 36 horas a las unidades globales, una condición que hasta ahora solo disfrutaban las filiales del CEV tras ser una iniciativa pionera en el mercado español. Resalta también la mejora en los avales bancarios que la operadora facilita para la adquisición de vivienda habitual, que pasan de 75.000 a 100.000 euros, así como ayudas de 3.000 euros para el alquiler. Se incluye además una cláusula específica sobre inteligencia artificial para salvaguardar los derechos de los profesionales.

El nuevo marco del CEV contempla también la ampliación de la cobertura del seguro dental hasta los 313 euros, mayor flexibilidad en los permisos por intervenciones quirúrgicas o accidentes, la declaración del 24 y 31 de diciembre como días no laborables, el fraccionamiento de los días de libre disposición, el aumento del kilometraje a 0,33 euros/km y el compromiso de gestionar más de 100 traslados en el corto plazo.

Finalmente, para las Unidades Globales se han ratificado mejoras en flexibilidad horaria, la incorporación de un día adicional de asuntos propios, el reconocimiento de los festivos de Nochebuena y Nochevieja y un compromiso formal por la estabilidad en el empleo.