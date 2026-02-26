Judeline, luna lunera y lucero del alba en el Sant Jordi Club

Como en Las Bacantes de Eurípides, Judeline nos invita a una celebración colectiva de su talento a la luz de la luna, en el Sant Jordi Club. En un año exacto de su última visita a Barcelona. Su concierto número 100, puntualiza su mánager, Mar Rojo de Las Olas. Cumpliendo el sueño de toda niña que tenga un don singular: mostrarlo en el foco. A la artista gaditana, Lara ―Fernández― Blanco (Caños de Meca, 2003), todo el mundo la mira, al menos durante las casi dos horas que dura su concierto. 16.000 personas en el Movistar Arenas de Madrid y unas 4.600 en el Sant Jordi Club de Barcelona. Una gira internacional que continuará por las ediciones de Lollapalooza de Argentina y Chile, el Estéreo Pícnic de Colombia y dos citas en México, antes de volver a este país, el suyo y el nuestro.

Con una primerísima primera nota convierte el escenario en Bodhiria, su tierra soñada. Entra convertida en su alter-ego místico, Angel.a, a caballo de un combo de bailarines coreografiados por Julia Romero y David Castejón, liderados por la bestialidad motriz de Hector Fuertes, coprotagonista junto a Judeline de este cuerpo de baile, tan figurativo como emocionante. El hechizo se hace patente cuando suena mangata, coproducida con su dúo de Pablos ―Mayo, Tuiste―, el ruso Drummie y Rob Bisel, conocido por trabajar también con SZA o Kali Uchis. Cuando canta Who Wants To Live Forever?, su colaboración con Nine Inch Nails, Fuentes le entrega la llave de San Pedro, tan grande como su simbolismo celestial demanda.

Judeline en concierto en el Sant Jordi Club de Barcelona. Christian Bertrand

Terminado este primer bloque de Bodhiria (2024), su puesta de largo, vuelve a sus orígenes en Cádiz: Trafalgar, Tánger, Zahara y sus interpretaciones de La Tortura de Shakira, Ahí estás tú con la Mari de Chambo y Como você junto a Amaia. Estas dos últimas con las dos entidades personificadas sobre el escenario, este es su nivel de convocatoria. Para el placer de todos, pero sobre todo de la propia Lara, que se lo vive como nadie. También le acompañan en una esquina su pareja de multiinstrumentistas habituales, Xoan Domínguez y Sebastián Hernández Zarautz. En la otra, un cuarteto de cuerdas guiado por Mikaela Vázquez Barrachina, con arreglos específicos para la envergadura de la ocasión. Saluda y se disculpa diciendo que del catalán solo conoce las primeras letras de Bad Gyal.

El tercer y último bloque se lo dedica a su juventud. Como niña inadaptada, que como todos los genios fue, se pasó la infancia soñada con el futuro. Ahora, que está en lo imaginado, su presente como adulta de 23, canta sobre quedarse en el presente con su último EP, Verano Saudade (2025), publicado por el sello global Interscope, casa de artistas como Lana del Rey, Billie Eilish o Lady Gaga. Desfilan por las colaboraciones desde los nacionales Dellafuente y Amaia, hasta grandes nombres del buen gusto contemporáneo como Sega Bodega, Pa Salieu o MC Morena. Pide que todo el mundo haga unos ejercicios de relajación y calentamiento vocal antes de desgranar TÚ ET MOI 2+1 y su hit primerizo Canijo. Nadie como ella para inspirarse de las tendencias globales y llevarlas a tu contorno local, del sur hispánico, mozárabe y andaluz, con el toque de los cantes venezolanos de ida y vuelta paternas, de su reverenciada Gal Costa en portugués. Nada que envidiar, Judeline controla el hechizo lunar como nadie. Haciéndonos olvidar que estamos en un pabellón masificado, invitándonos a su bacanal. Agradece y pide que su música nos acompañe hasta la vejez, en cualquier momento especial que se preste en la vida.