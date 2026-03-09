Iván Cepeda anuncia como fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena Aída Quilcué

El candidato presidencial Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, ha anunciado este lunes a la lideresa y senadora Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial. En un video que ha publicado en sus redes sociales, Cepeda dice que los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el movimiento étnico al que pertenece la defensora de derechos humanos, “representan la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático”.

Aída Quilcué es una lideresa indígena del pueblo nasa, de 53 años y nacida en el Cauca. Suma una trayectoria de más de dos décadas en el poderoso movimiento indígena del suroccidente del país. Fue consejera mayor del CRIC y ha sido una de las voceras de las mingas indígenas que han llegado a Bogotá para reclamar el cumplimiento de acuerdos con el Estado. En 2022 fue elegida senadora por la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y dentro de la coalición del Pacto Histórico, que lidera Petro.

Su liderazgo también ha estado marcado por la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas en medio del conflicto armado; en 2008 su esposo, el dirigente indígena Edwin Legarda, murió tras recibir disparos de soldados del Ejército en un hecho por el que el Estado reconoció su responsabilidad. En esta campaña fue víctima de un atentado en la misma zona montañosa de su departamento, uno de los más afectados por el conflicto.

Su nombre ha tenido eco público recientemente luego de haber sido víctima de un secuestro exprés el pasado 10 de febrero mientras transitaba por la vía entre Inzá y Totoró. Horas después de la denuncia de desaparición su equipo de trabajo, el ministro de Defensa Pedro Sánchez confirmó que la senadora había sido rescatada por la guardia indígena. Esa noche, el hecho generó incluso la reacción del presidente Gustavo Petro: “Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”, expuso en medio de un Consejo de Ministros.

El anuncio de Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda refuerza la presencia del movimiento indígena dentro del Pacto Histórico, una alianza que ya se había consolidado en las elecciones de 2022 con la participación de organizaciones sociales y étnicas en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. En esos comicios, la llegada de Francia Márquez a la fórmula presidencial ayudó a ampliar la simpatía hacia el proyecto político en territorios del suroccidente como Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca, donde los movimientos sociales y étnicos tienen una fuerte presencia.

El anuncio de Cepeda llega un día después de las elecciones legislativas, en las que el Pacto Histórico obtuvo 25 curules en el Senado y se consolidó como la mayor fuerza política dentro del Congreso. Ante los resultados, el candidato que busca seguir las banderas del petrismo calificó la reorganización del Congreso como “victoria categórica” para su partido político. “Somos hoy, según los datos que todavía son preliminares y pueden seguir aumentando, 65 congresistas en ambas cámaras, lo cual sin lugar a duda hace del Pacto Histórico la fuerza más influyente, más poderosa, no solamente en el Congreso, sino en el país”, dijo en un comunicado de prensa. La designación de Quilcué también convierte a Cepeda en el primer candidato presidencial en revelar su fórmula vicepresidencial con miras a llegar a la Casa de Nariño.