La Guardia Indígena informa que la senadora Aida Quilcué fue liberada

La congresista perdió comunicación con sus asesores mientras transitaba por la vía entre Inzá y Totoró, la misma en la que su esposo fue asesinado en 2008, sobre el mediodía del martes. La liberación se anunció cuatro horas más tarde

La senadora indígena Aida Quilcué permaneció secuestrada durante varias horas. Alrededor del mediodía de este martes, perdió comunicación con sus asesores mientras transitaba por la vía entre Inzá y Totoró, en su natal departamento del Cauca y en la que fue asesinado su esposo en 2008. El equipo de la lideresa del pueblo nasa y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) fue quien primero denunció lo que veían como un probable secuestro de ella y de su esquema de seguridad. Un poco más tarde, el secuestro quedó comprobado. “Me confirmaron que fue secuestrada, lo informaron los grupos Gaula del Ejército”, aseguró sobre las 3.30 de la tarde su hija, Aida Marina Quilcué Vivas, a Caracol Radio. Pero, pasadas las 4 de la tarde, la guardia indígena anunció que Quilcué había aparecido, y que estaba sana, salva y libre. “Todos están bien”, indicó el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, a través de su cuenta de X, y añadió: “Nuestra Fuerza Pública avanza a la zona. Una vez se tenga mayor información será comunicada”.

Imagen de la senadora tras su liberación, compartida por la Guardia Indígena. Guardia indígena

La mayora, como es llamada por su liderazgo entre el movimiento indígena, iba camino a su casa, en la zona de Tierradentro, en el corazón de los Andes. Se trata de la misma carretera en la que asesinaron a su esposo en 2008, en un atentado que se cree iba dirigido en su contra. También fue allí donde atentaron contra ella en 2022, cuando varios hombres en moto rodearon su carro y le dispararon por detrás. La senadora se acurrucó dentro del vehículo, que siguió en marcha. “El conductor me dijo que me tirara al suelo, y lo hice mientras lográbamos salir. Yo solo escuchaba los impactos”, dijo entonces.

Pasadas las 3 de la tarde de este martes, el ministro de Defensa había informado que la guardia indígena había encontrado en la carretera la camioneta en la que viajaba la senadora, pero vacía. “Se continúa la búsqueda. Cualquier información, llame al 147 o 165”, dijo el Ministerio. La guardia ha informado que en ese punto, en la vereda Salado Blanco del resguardo indígena de Totoró, cerca de la cabecera municipal de ese municipio, no se encontraban rastros de caminantes por las montañas. Por lo tanto, consideraron muy posible que hubieran llevado a Quilcué y su equipo a otro vehículo.

Es la camioneta abandonada en la vereda Salado Blanco, este martes. Guardia indígena

Antes de que hubiera mayor claridad sobre lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro se había referido a la falta de contacto con Quilcué. En medio del Consejo de Ministros que estaba liderando en Montería, y que trata de las inundaciones en el departamento de Córdoba, exigió disponer de todos los organismos para esclarecer la situación y rechazó los hechos. “Este tipo de acciones cruzan una línea roja, al atentar contra las autoridades y referentes éticos, espirituales y políticos de las comunidades”, ha dicho. “Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del país”, expuso, tras anunciar que familiares y guardias indígenas se dirigían hacia la zona, sin dar más detalles.

La guardia indígena de la zona fue la primera en llegar al punto donde se perdió el rastro de Quilcué, en el municipio de Totoró, donde desplegó un operativo para dar con el paradero de la lideresa. Por su parte, el ministro Sánchez anunció vía X la primera respuesta del Gobierno: “Toda la Fuerza Pública está en reacción y adelantando la búsqueda de nuestra senadora”. En el momento, hace sobrevuelo por la zona un helicóptero de las fuerzas militares, según fuentes de la región.

“La senadora salió de La Plata tomando la vía a Popayán por Inzá. Por ahí delinque la estructura Dagoberto Ramos”, explicó a su turno el encargado del Interior, Armando Benedetti. Hace referencia a una de las llamadas disidencias de las extintas FARC, liderada por Alex Vitongo Andela, conocido como ‘David’ o ‘Mipez’. El frente forma parte del llamado Estado Mayor Conjunto que lidera Iván Mordisco, el líder disidente a quien el presidente Petro ha convertido en su mayor objetivo militar. “Sabemos que hay un plan de Mordisco contra el pueblo Nasa en el norte del Cauca”, dijo luego Susana Muhamad, exministra de Petro.

El secuestro de Quilcué se suma al ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca, y marca la campaña para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo con un ambiente de violencia y zozobra, especialmente en departamentos en los que hacen presencia grupos armados ilegales.

El crimen ha suscitado un rechazo unánime de todos los sectores políticos. “Exigimos al gobierno dar con su paradero, y a sus captores su liberación inmediata.”, ha escrito la aspirante presidencial del uribismo, la senadora caucana y opositora Paloma Valencia. “Exijo que mi compañera, colega y amiga Aida Quilcué sea encontrada pronto, sana y salva. Expreso toda mi solidaridad al CRIC, a los pueblos indígenas y me pongo a disposición para lo que se requiera hacer de inmediato”, escribió a su vez el candidato oficialista Iván Cepeda. “¡Esto es inaceptable Cuando la vida de una líder política está en riesgo, toda la democracia está en riesgo. Condeno el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su equipo. Toda mi solidaridad con sus familiares y cercanos. El Gobierno nacional debe dar garantías reales de seguridad a todos, sin importar el partido", ha terciado el candidato de centro, Sergio Fajardo.

Noticia en desarrollo. Habrá más información en breve