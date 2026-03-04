Ecuador abre la puerta a Estados Unidos en una “nueva fase” de la guerra contra el narco

El Gobierno anuncia un toque de queda en provincias de la costa en las que la violencia está desatada

Seis imágenes, algunas térmicas y granuladas, casi fantasmales, bastaron para anunciar una nueva etapa. El Comando Sur de Estados Unidos difundió en su cuenta de X un breve video en infrarrojo: un helicóptero en vuelo, la nave suspendida sobre un terreno indeterminado, soldados corriendo hacia la compuerta, la palabra unclassified (no confidencial) sobreimpresa como sello. Así, con estética de videojuego bélico, Washington comunicó este martes el inicio de operaciones militares conjuntas con Ecuador contra “organizaciones terroristas” en el país andino. “Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo”, dijo un mando estadounidense.

Del lado ecuatoriano, en cambio, el silencio volvió a imponerse el miércoles. “Los detalles de las operaciones de OFENSIVA TOTAL son reservados, con la finalidad de no entorpecer futuras acciones”, ha dicho el Ministerio de Defensa tras la confusión inicial que mezcló este despliegue con otro operativo del Ministerio del Interior contra una presunta red vinculada a la mafia albanesa. “Entramos en una de las fases más decisivas y contundentes contra el crimen en nuestro país, y lo ejecutamos junto a nuestro aliado EE UU”, añadió el comunicado castrense, breve y hermético.

El anuncio llegó un día después de la visita a Quito del comandante del Comando Sur, Francisco L. Donovan, quien sostuvo una reunión reservada con el presidente, Daniel Noboa, para abordar la cooperación en seguridad. Fue el segundo viaje regional de Donovan desde que asumió el cargo el 5 de febrero. El primero fue a Venezuela tras la captura de Hugo Chávez y el restablecimiento de relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Noboa, que ha expresado afinidad con la política de mano dura de Donald Trump, ha abierto la puerta a una mayor presencia operativa estadounidense en territorio ecuatoriano. En diciembre, personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó a Manta para una operación temporal junto a militares ecuatorianos, según informó la embajada estadounidense. La paradoja es que, en noviembre de 2025, el propio Noboa promovió una consulta popular para reformar la Constitución y eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país. La respuesta fue un no rotundo. El presidente, que hasta mediados del año pasado conservaba altos índices de popularidad, sufrió entonces su primer revés en las urnas.

Aun así, la cooperación bilateral se sostiene sobre tres acuerdos firmados en 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso. El de Asistencia en Interceptación Aérea, el Estatuto de las Fuerzas y el relativo a Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas. Estos instrumentos permiten operaciones conjuntas contra el narcotráfico y otras economías criminales, especialmente en el control del tráfico marítimo y la detección de embarcaciones sospechosas en el Pacífico.

Tras la visita de Donovan, Noboa sorprendió con el anuncio -aún sin decreto publicado- de un nuevo toque de queda a partir del 15 de marzo en cuatro provincias costeras: Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. Como son operaciones militares y de seguridad, la palabra “reservado” es lo que ronda en cada movimiento. El ministro del Interior, John Reimberg, hizo un alcance de esas declaraciones, advirtió a la gente que “es necesario que permanezcan en sus casas”. La restricción de circulación será entre las once de la noche y las cinco de la mañana, según adelantó Reimberg. “Necesitamos que en el país esté en sus casas. Necesitamos dar este duro golpe a los grupos criminales”, dijo sin ser específico de las excepciones que siempre existen en los casos de restricción de movilidad.

El sector comercial, exhausto tras una cadena de estados de excepción, anticipa nuevos golpes a economías locales ya debilitadas. Desde que Noboa llegó al poder ha decretado 17 estados de excepción. Las provincias de la Costa han pasado buena parte de los últimos dos años bajo ese régimen extraordinario. Según el Observatorio Ecuatoriano de Conflictos, Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí han permanecido el 82% del tiempo del actual Gobierno bajo esa medida, sin que la violencia ceda.

El año 2025 cerró como el más sangriento en la historia reciente del país: 9.216 crímenes violentos, que significa una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. En provincias como Los Ríos y El Oro, donde la violencia se ha desplazado y se han convertido en los nuevos epicentros del crimen organizado, registran tasas de hasta 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según Noboa, ésta es “la nueva fase del plan de seguridad” del Gobierno, en una guerra declarada contra el narco que acumula miles de operativos policiales y militares, cientos de presos en cárceles que sufren crisis de hacinamiento, pantallas térmicas y en los decretos de excepción. En las calles, sin embargo, la estadística sigue escribiendo otra historia.