Un edificio en demolición colapsa en la calzada San Antonio Abad, en el centro de Ciudad de México

Las autoridades capitalinas señalan que tres personas han quedado atrapadas dentro del inmueble de la Alcaldía Cuauhtémoc. Los cuerpos de seguridad ya se han movilizado para realizar una “evaluación estructural” y atender la zona

Un edificio en demolición ha colpasado este lunes en el centro de Ciudad de México, según ha informado la Secretaría de Seguridad capitalina en un comunicado en redes. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, ha señalado que tres personas han quedado atrapadas en el inmueble, ubicado en la calzada San Antonio Abad de la colonia Tránsito, una zona de la céntrica Alcaldía Cuauhtémoc. “Se trata de un edificio privado que estaba en demolición, y se vinieron abajo tres niveles, tres losas”, ha explicado Brugada ante los medios.

La caída del edificio ha dejado una montaña de bloques de concreto y hierros de las estructura entre otras dos construcciones. Brugada ha expuesto que en el lugar ya hay perros de búsqueda para tratar de localizar a los atrapados. “Tenemos una estrategia para que poco a poco se puedan rescatar. No es una cosa tan sencilla. Esperemos que rápidamente se pueda ir actuando conforme a las posibilidades lo permitan”, ha señalado.

La jefa de gobierno ha asegurado que en el edificio habían 13 personas trabajando cuando cayó el edificio, aunque solo 4 han sido las afectadas. El resto no sufrió mayores compliaciones. “Ahorita, tenemos la información de que una persona salió lesionada ya y se trasladó al hospital Rubén Leñero [ubicado en la Miguel Hidalgo, a una media hora del lugar de los hechos]. Tenemos cierta inormación sobre que la persona está politraumatizada”, ha apuntado. La policía capitalina informaba minutos antes que “al parecer” el derrumbe había dejado a cuatro personas dentro. Protección Civil ha aputando que 57 personas han sido evacuadas en la zona tras lo ocurrido.

La Secretaría de Seguridad capitalina ha subrayado en su escrito que el edificio caído está cerca de la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y que los servicios de emergencia también se han movilizado al lugar, aunque la jefa capitalina ha asegurado que el inmueble era “privado” y que “estaba en demolición”. “Es un edificio particular, estaban haciendo una demolición de manera particular. Fue un edificio que resultó dañado por el sismo de 2017. Es un edificio que estan en alto riesgo. Tenemos entonces una situación crítica", ha apuntado Brugada más tarde en un comunicado.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, también ha informado de la llegada de los cuerpos de emergencia de la ciudad para atender atienden el colapso de un inmueble. “Se realizan labores de evaluación estructural y atención en la zona”, ha señalado Rojo de la Vega, que también ha pedido a la ciudadanúa evitar el área. La Secretaría de Defensa también se ha movilizado al lugar, donde las autoridades ya se han realizado análisis y están interviniendo el inmueble. “Cada hora y media va a haber información”, ha finalizado Brugada.