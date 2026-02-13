Donovan Carrillo seduce en una emotiva final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos

Hay victorias que son en silencio. Donovan Carrillo puede decir que ha conseguido una tras competir en dos finales de patinaje artístico en unos Juegos Olímpicos. ¿Quedar vigesimosegundo es un logro? Para un nórdico quizás no, sí para un latinoamericano en un país sin nieve ni pistas de hielo de alto rigor. Carrillo no es un retoño de una política de Estado a favor del deporte, ni proviene de una acaudalada familia. Se hizo desde cero, caída tras caída y con un amor propio que le ha llevado a competir en dos ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Carrillo, admirado en México, rompió el hielo con música de Elvis Presley. Dentro de su rutina había un momento que había aguardado mucho tiempo y que le había prometido cumplir a su fallecida abuela materna: competir con la melodía de My Way. Un elegante homenaje. El primer momento de su rutina libre empezó con fuerza y júbilo con las pistas más candentes del maestro del rock and roll, de Trouble, Jailhouse Rock hasta A Little Less Conversation.

Las 12 piruetas que debía realizar el nacido en Jalisco debían ser ejecutadas con la mayor precisión posible ante los jueces más duros del patinaje artístico. El mexicano fue el segundo en patinar entre los 24 competidores con la meta de romper su techo, de sacudirse las inseguridades. Desde el primer momento apuntó a lo alto con un salto con cuatro giros en el aire, el cuádruple Salchow, para empezar fuerte. No hubo fallos que ameritaran una sanción, como le ocurrió el pasado martes. Hoy se dedicó a disfrutar y se dejó llevar por la voz de Presley para culminar una participación que supuso su mejor marca: 143,50 en el programa libre más los 75,56 del corto (219,06 en total). Su puntaje supera su marca conseguida en los pasados Juegos Olímpicos en Pekín (218.13).Si una canción de Juan Gabriel lo lanzó a la fama, la de Elvis lo impulsa al rango de figura por su tenacidad.

Carrillo besa la pista de Milán al término de su actuación de este viernes. Natacha Pisarenko (AP)

“En este punto de mi carrera deportiva no solo hago las cosas por metas personales, sino también porque creo que con mi historia y con lo que represento en el patinaje artístico sobre hielo puedo llegar a motivar, a sembrar esa semillita de que sí se puede en muchísimos niños, niñas, adolescentes, adultos para que luchen por sus sueños”, había contado Carrillo a la cadena Claro Sports antes de la final. La visión de este joven de 26 años invita a arriesgarse a lo imposible. Como también lo hizo Regina Martínez, médico que decidió competir en esquí de fondo para convertirse, desde el pasado jueves, en la primera mexicana en competir y terminar la exigente prueba. Martínez tuvo un sueño, lo trabajó haciendo esquí sin nieve en las carreteras de México y lo cumplió felicitada por sus competidoras. Hace ocho años, otro loco de los sueños, Germán Madrazo, fue el primer hombre mexicano en terminar la misma prueba.

Y cuatro años atrás, en los Juegos de Pekín, Donovan Carrillo se quedó con las ganas de convivir con los grandes entre los grandes del patinaje artístico debido a las restricciones por la pandemia por la covid-19. Ahora, en Milán-Cortina, pudo convivir con aquellos patinadores que lo tuvieron todo (o mejores condiciones). El único referente mexicano que tuvo Carrillo en unos Juegos Olímpicos fue Ricardo Olavarrieta, patinador que alcanzó los Juegos Olímpicos en 1988 y 1992. Hoy las futuras y futuros Donovan ya tienen más precedentes.

Al final de su presentación, Carrillo le plantó un beso a la congelada pista de la arena italiana. Una forma de agradecimiento a lo que el patinaje artístico le ha cambiado la vida: de ser el niño que aspiraba a danzar sobre el hielo a ser el adulto ovacionado sobre la pista.