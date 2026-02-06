Cinco mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno con participación histórica en patinaje artístico, esquí alpino y de fondo

La competición arranca en Italia y es la edición con más deportistas en la delegación de México, con Donovan Carrillo como la principal esperanza del país

La delegación mexicana está lista para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebran desde este viernes al 22 de febrero en Italia. Cinco atletas representarán a México en esta edición, considerada histórica al tratarse de la delegación nacional más numerosa que ha participado en la competición invernal.

Esta será la undécima ocasión en la que atletas mexicanos tengan presencia en los Olímpicos de Invierno, cuya primera participación se remonta a St. Moritz 1928, cuando el equipo de bobsleigh obtuvo el mejor resultado histórico para México con el lugar 11. En esta edición, la delegación mexicana participará en patinaje artístico, esquí alpino y esquí de fondo.

Calendario de competencias de México

El Comité Olímpico Mexicano ha confirmado la participación de Regina Martínez, Allan Corona, Lasse Gaxiola, Donovan Carrillo y Sarah Schleper como abanderados de la delegación nacional. Estos son los horarios de participación de los mexicanos —al tiempo de Ciudad de México—, sus pronósticos y cómo verlos.

En México, la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno estará disponible a través de Vix, Canal Nueve de Televisa, TUDN y Claro Sports. El calendario completo y los resultados de todos los deportes se encuentran disponibles en el sitio oficial de los Olímpicos.

Donovan Carrillo, la principal esperanza mexicana

Donovan Carrillo Suazo, de 26 años, disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno luego de su participación en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 22. El patinador originario de Zapopan, Jalisco, es considerado el mejor de América Latina y llega a Milano Cortina con la expectativa de superar su actuación previa.

Calendario de competencia:

Programa corto: 10 de febrero, 11.30 horas

Programa libre (si clasifica): 13 de febrero, 12.00 horas

Esquí de fondo, un capítulo histórico con Regina Martínez

Regina Martínez marcará un antes y un después al convertirse en la primera mexicana en competir en esquí de fondo en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Su debut representa un hito para el deporte nacional, luego de una trayectoria previa ligada al fútbol profesional.

Calendario de competencia:

Prueba de 10 kilómetros femenil: 12 de febrero, 6.00 horas

El debut del esquiador Allan Corona

En la rama varonil, Allan Corona debutará como atleta olímpico tras iniciar su carrera en el esquí de fondo durante su estancia en Noruega. Corona comenzó como triatleta y su evolución deportiva lo ha llevado a competir en eventos internacionales antes de clasificar a Milano Cortina.

Calendario de competencia:

Prueba de 10 kilómetros varonil: 13 de febrero, 4.45 horas

Allan Corona en el Campeonato Mundial de Esquí FIS Trondheim, Noruega, el 27 de febrero de 2025. Christian Bruna (Getty Images)

Esquí alpino: el legado familiar de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola

Sarah Schleper jugará sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, ampliando un récord dentro del esquí alpino. En esta edición competirá junto a su hijo, Lasse Gaxiola, conformando la primera dupla madre-hijo que representa a México en esta justa.

Calendario de competencia de Sarah Schleper:

Super G: 12 de febrero, 4.40 horas

Descenso 1: 15 de febrero, 3.00

Descenso 2: 15 de febrero, 6.30

Calendario de competencia de Lasse Gaxiola:

Slalom

Descenso 1: 14 de febrero, 3.00 horas

Descenso 2: 14 de febrero, 6.30 horas

Slalom gigante

Descenso 1: 16 de febrero, 3.00 horas

Descenso 2: 16 de febrero, 6.30 horas

