El PSOE de Extremadura elegirá en primarias el 11 de abril al nuevo líder territorial si antes no hay una candidatura de consenso

El PSOE de Extremadura ya tiene fecha para las que podrían ser sus terceras primarias en tres años: el 11 de abril. De ser necesaria una segunda vuelta, se celebraría el 19 de abril, según han avanzado fuentes socialistas a EL PAÍS. El comité regional, el máximo órgano del partido entre congresos, aprobará esta tarde el calendario. El proceso orgánico se cerrará con un congreso extraordinario el 25 de abril.

La gestora que encabeza José Luis Quintana, delegado del Gobierno y de la confianza total de Pedro Sánchez, no quiere que una posible repetición electoral coja al partido desprevenido si María Guardiola no logra ser investida antes del 3 de mayo, el día que expira el plazo para que PP y Vox se pongan de acuerdo. Por ese razón la dirección transitoria de la federación, que guía al partido tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo tras obtener el peor resultado electoral en los comicios autonómicos de diciembre, ha convocado esta tarde al comité regional tan solo unas horas después de la segunda investidura fallida de Guardiola. La prioridad es aprobar cuanto antes el calendario del proceso de primarias del que saldrá el nuevo liderazgo que pilotará al partido en la región.

Los nombres que se manejan como potenciales aspirantes son los del secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, la expresidenta del Parlamento extremeño, Blanca Martín, de la misma provincia, y de Soraya Vega, exportavoz del partido en el Parlamento regional. En los próximos días no se descarta que surjan nuevos candidatos. Ferraz ha transmitido su preferencia por una mujer para capitanear una federación extremeña que siempre ha tenido liderazgos masculinos. Sus secretarios generales han sido los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara y Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Los tres de la provincia de Badajoz, que ha impuesto siempre su mayor número de militantes (unos 6.500) frente a la de Cáceres (3.500).

La presentación de las precandidaturas si finalmente no hay una candidatura de consenso será desde este viernes al 12 de marzo. La recogida y presentación de avales (será necesario conseguir un 12% y como mucho se aportará el 15%) se realizará del 13 al 24 de marzo. La proclamación provisional de candidatos se producirá el 24 de marzo y la campaña tendrá lugar del 25 de marzo al 10 de abril. Por último, el 16º Congreso Regional Extraordinario del PSOE extremeño se celebrará dos semanas después en Mérida, la capital autonómica y de la que es alcalde Antonio Rodríguez Osuna.

Gallardo renunció tras el hundimiento electoral del partido en una comunidad que tradicionalmente era uno de los bastiones del PSOE. La formación perdió en las pasadas autonómicas 10 escaños respecto a las elecciones de 2023 (pasó de 28 a 18 diputados), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%). El último secretario general, que está procesado por haber enchufado supuestamente al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, relevó a Fernández Vara en marzo de 2024 al imponerse a Lara Garlito con un respaldo del 55,71%. En enero de 2025 venció de nuevo con el 62,61% de los votos a Esther Gutiérrez. En ambos casos perdió en la provincia de Cáceres.