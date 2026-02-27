El PSOE de Extremadura se agita de nuevo sin un candidato claro para liderar la federación

La sucesión de Miguel Ángel Gallardo en el PSOE de Extremadura, un partido descabezado desde diciembre tras su dimisión después de firmar el peor resultado del partido en la comunidad, ha reabierto la caja de los truenos en una federación que arrastra las heridas de una durísima derrota electoral mientras se prepara para sus terceras primarias en tres años.

A solo unos días del debate de investidura de María Guardiola, el próximo martes, que el PP encara sin haberse garantizado el apoyo de Vox, los socialistas vuelven a bullir en medio de una gran tensión interna en la que se manejan los nombres de cuatro posibles aspirantes a la secretaría general, sin que haya surgido de momento una candidatura de unidad que evite la enésima batalla orgánica. Eso sin contar los movimientos bajo el radar de otros pretendientes que esperan su oportunidad. “Nos arriesgamos a otra guerra civil en una situación de debilidad extrema”, advierte un peso pesado del Gobierno de Guillermo Fernández Vara, el último presidente socialista. El miedo en la cúpula del PSOE, La Moncloa y sectores de la federación es que el partido se vuelva a desangrar en otro proceso reñido: Gallardo relevó a Fernández Vara en marzo de 2024 al imponerse a Lara Garlito con un respaldo del 55,71%. En enero de 2025 venció de nuevo con el 62,61% de los votos a Esther Gutiérrez. En ambos casos perdió en la provincia de Cáceres, con menos militantes (unos 3.500) que la de Badajoz (6.500).

Ferraz ha transmitido su preferencia por una mujer en una federación que solo han liderado hombres: los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Fernández Vara además de Gallardo. Los tres de la provincia de Badajoz. Ninguna mujer ha estado tampoco al frente de las direcciones de Cáceres ni de Badajoz. Las premisas de la dirección federal del PSOE han sido ignoradas por los dos secretarios provinciales, elegidos hace menos de un año, que no descartan presentarse. Y que en un gesto sin precedentes han lanzado esta semana un pulso inédito a la gestora que dirige José Luis Quintana, delegado del Gobierno y de la confianza total de Pedro Sánchez, desde el desastre electoral en el que el PSOE perdió 10 escaños respecto a las autonómicas de 2023 (de 28 a 18), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%).

Manuel Borrego, secretario provincial de Badajoz, y Álvaro Sánchez Cotrina, de Cáceres, convocaron este miércoles la primera reunión conjunta de la historia de ambas ejecutivas sin el aval de la gestora. Un encuentro acelerado por el temor ―o la excusa, según el interlocutor― a una repetición electoral que se ha interpretado como un desaire a la gestora, y por tanto a Ferraz, y convulsionado aún más a la federación. La dirección del PSOE, a través del área de Organización, pidió sin éxito la “coordinación” de los líderes provinciales con la gestora, según coinciden fuentes regionales y de Ferraz. El eurodiputado Ignacio Sánchez Amor expresó en voz alta la desazón entre muchos cuadros orgánicos y cargos institucionales de la federación: “Esto no es aritmética, dos ejecutivas provinciales no son una ejecutiva regional ni sustituyen a la gestora. Ni mucho menos son su contrapeso. Juntas no suman, restan. Si esto no se entiende, mejor quizá tres gestoras y toda la página en blanco”, escribió en la red social X.

El motivo formal de la cumbre entre las direcciones de las dos provincias fue para preparar al partido para las elecciones municipales de mayo 2027, para las que quedan 15 meses. Fuentes conocedoras de la reunión afirman que fue una toma de contacto y que no se abordó en ella nada concreto y menos aún la posibilidad de una candidatura de consenso que encabezase uno de los dos líderes provinciales. Ninguno se cerró la puerta en público. “No he dicho si me voy a presentar ni que no me vaya a presentar porque no es el momento”, declaró Borrego antes de la cita. “No estamos trabajando al margen de la gestora ni enmendándole la plana a nadie”, abundó Sánchez Cotrina, que tampoco negó sus aspiraciones. Los candidatos deberán presentar, a la espera del censo definitivo, un millar de avales (el 12% de los militantes autonómicos, según marcan los estatutos del PSOE).

Los críticos con la gestora, que en diciembre fue recibida con agrado por las dos direcciones provinciales, reprochan a Quintana su “pasividad” e “inmovilismo” por convocar el comité regional, el máximo órgano entre congresos que aprobará el calendario del proceso de primarias, el 6 de marzo y no antes. Los secretarios provinciales presionaron para que se adelantase al 28 de febrero. “La gestora no nos ha hecho mucho caso, lo que ha hecho es poner el calendario que han considerado. Se ha convocado el comité y, a partir de ahí, todos tendremos los plazos encima de la mesa, así que absoluta normalidad, nosotros a ayudar a la gestora a que el proceso sea lo más equilibrado posible, lo más neutral”, señaló Sánchez Cotrina antes de la reunión de las ejecutivas provinciales.

“Ven que pueden tener problemas y se unen por supervivencia, hay riesgo de derrota en las diputaciones”, relativiza un dirigente regional. El PSOE gobierna en ambas diputaciones y en más ayuntamientos (211) que el PP (139), pero no pudo aprovechar el tirón de sus alcaldes y sacarlos de la abstención en unos comicios condicionados por la causa judicial de Gallardo, cuyo juicio se ha retrasado de febrero a mayo.

Dirigentes en sintonía con la gestora replican que si uno de los secretarios provinciales quiere ser candidato a la secretaría regional tendrá que dimitir primero de su principal cargo orgánico. Un agravante, según los detractores de los secretarios provinciales, es la acumulación de puestos orgánicos e institucionales. Borrego es además alcalde de Valverde de Leganés (4.200 habitantes) y secretario general de la agrupación local. Sánchez Cotrina también es regidor de Salorino (500 habitantes), diputado autonómico y secretario general de su pueblo.

La gestora le ha pedido además a Borrego que entregue el acta de diputado autonómico tras tomar posesión como senador el 17 de febrero. En su declaración de bienes en la Cámara alta ha informado de la compra de cuatro pisos en Málaga y Badajoz entre 2021 y 2023, que se suman a otra propiedad que adquirió en 2009.

Hay además dos potenciales candidatas que se barajan: Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea de Extremadura y de la provincia de Cáceres, y el de Soraya Vega, exportavoz en el Parlamento regional y de la provincia de Badajoz. Las fuentes consultadas en ambas provincias destacan la amistad que se profesan y no las ven enfrentándose en unas primarias. “La posibilidad de cuatro candidaturas no es real, ahora los interesados están sondeando el territorio para ver si hay agua en la piscina”, afirma un dirigente curtido de la federación.

La fecha final del comité regional tiene su explicación: ese día está prevista la segunda votación de la investidura de Guardiola, que se intuye fallida por el rechazo de la ultraderecha. Si se produce ese escenario, se abriría un periodo de dos meses, hasta el 3 de mayo, en el que se podrían celebrar nuevos plenos de investidura. La comunidad volvería a repetir elecciones en caso de que el bloqueo se perpetuara.

La intención de la gestora es concluir el proceso con un congreso regional a finales de abril. En mayo está fijado además el juicio contra Gallardo y David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno: el exsecretario general está procesado por haberle enchufado presuntamente en la Diputación de Badajoz. Gallardo renunció en enero al acta de diputado autonómico y por tanto ha dejado de estar aforado. La Audiencia Provincial de Badajoz lo juzgará por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La acusación popular, que encabeza el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel, mientras que la Fiscalía y las defensas reclaman su absolución.