Gallardo renuncia al acta de diputado en Extremadura y dejará de estar aforado en el juicio al hermano de Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE de Extremadura, que dimitió como líder del PSOE regional tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, que debería de recoger, como el resto de candidatos electos, el próximo día 20 de enero, fecha fijada para la constitución del Parlamento extremeño: “Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea”, ha escrito en su perfil de X. Con esta decisión, Gallardo no estará aforado en el juicio al hermano del Pedro Sánchez, en el que está procesado.

El exlíder del PSOE extremeño ha añadido que ha sido “un honor servir y compartir” todos estos años junto a tantas “personas maravillosas”. “Hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila”, asegura en un comunicado.

“Desde el momento en que me presenté mi dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura decidí dar un paso atrás, alejarme del ruido y de los focos y ese silencio voluntario me ha permitido pensar con calma, mirarme por dentro y preguntarme con honestidad qué era lo mejor, no solo para mí, sino también para mi familia, especialmente para mis hijos que son los que más han sufrido con esta injusta causa”, añade el escrito.

Gallardo será juzgado en mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Sánchez, Gallardo y otras 10 personas se sentarán en el banquillo por las supuestas irregularidades en la contratación del primero en la Diputación de Badajoz. La acusación popular, que encabeza el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de cárcel para el hermano del jefe del Ejecutivo y para Gallardo por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con otro de prevaricación y nombramiento ilegal. Por su parte, la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución.

En el texto mantiene que su prioridad “es clara y no admite distracciones”. Se trata de “afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender con firmeza y serenidad mi honor y mi dignidad”, ha señalado en alusión al caso del puesto de trabajo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. “Hoy digo basta. No estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo”, ha recalcado Gallardo, que añade que con la renuncia a su acta de diputado también quiere “callar definitivamente los bulos y las desinformaciones” que le situaban en el Senado y “cortar de raíz los rumores sobre un supuesto aforamiento buscado o deseado por mi parte”. Algo que, según ha defendido, “no es cierto ahora ni lo fue antes”. “Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa”, ha defendido, al tiempo que ha añadido que “quien ha intentado sembrar esa idea lo ha hecho de manera consciente, alimentando la confusión y faltando deliberadamente a la verdad”. “Mi única petición es clara y legítima: celeridad judicial”, ha solicitado Gallardo, que espera que el caso se juzgue en los tiempos que ya ha marcado la Audiencia Provincial de Badajoz, “sin dilación”. “Confío en la justicia y necesito cerrar esta etapa con la verdad por delante”, ha espetado el exlíder de los socialistas extremeños, que asegura que “nunca ha buscado privilegios ni atajos ni protección política, solo justicia”.

En un primer momento, la Audiencia Provincial de Badajoz había previsto que el juicio se celebrara del 9 al 14 de febrero. Sin embargo, tras recibir la petición de cambio, el tribunal ha acordado que comience ahora el 28 de mayo; y continúe los días 29 de mayo “y 1, 2, 3 y 4 de junio”.

Las acusaciones irán por separado

De cara al juicio, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado “desunificar las acusaciones populares en esta causa”, lo que permitirá que el PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y la Asociación Liberum puedan actuar por separado.

En un auto dictado esta misma semana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los magistrados de la Sección Número 1 del órgano provincial han corregido la decisión que adoptó la magistrada instructora en julio de 2024 de unificar las acusaciones populares.

“Hay que permitir que las distintas acusaciones populares puedan llegar en el plenario a mantener diversos enfoques, puntos de vista y estrategias procesales porque así lo impone el artículo 24 de la Constitución Española”, han resuelto.

La Audiencia de Badajoz ha incidido en que “la fase de investigación, al igual que la intermedia, han llegado a su fin y se ha señalado el juicio oral”. En este sentido, ha concluido que “evitar dilaciones indebidas ya no constituye un interés de primer orden”.

“La decisión de que las partes acusadoras litiguen unidas, bajo una sola dirección letrada y representación procesal, constituye una excepción a la regla general que faculta a las partes el ejercicio individualizado de la acción popular”, han recordado los magistrados.

En esta línea, han señalado que, “habida cuenta de la ausencia de riesgos para el buen gobierno del proceso y de dilaciones indebidas”, permitir que las acusaciones populares actúen por separado “no alteraría” el curso de la causa pendiente de juicio.