Sánchez, a puerta cerrada en el PSOE tras la debacle en Extremadura: “Los votantes volverán en las generales”

La incapacidad para movilizar a su electorado en Extremadura, donde el PSOE ha gobernado 36 de los últimos 42 años y había ganado 10 de las 11 elecciones anteriores, es el principal argumento con el que Pedro Sánchez explica los resultados del domingo que, por lo pronto, se han llevado por delante al secretario general y candidato, Miguel Ángel Gallardo. El día después de la debacle, el presidente del Gobierno compartió su análisis con la Ejecutiva federal del PSOE en una reunión en la que no restó gravedad a los “malos” resultados pero se aferró a elevada abstención del electorado socialista para lanzar un mensaje de esperanza a los suyos: “Los votantes volverán en las generales”, pronostió Sánchez, según fuentes de la cúpula del PSOE consultadas por EL PAÍS.

Los socialistas perdieron en su otrora bastión 10 escaños (pasando de 28 a 18), más de 100.000 votos (de 242.659 a 136.017) y 15 puntos de apoyo (del 39,9% al 25,7%). Extremadura registró una participación del 62%, la más baja de su historia. La abstención, en las primeras autonómicas desligadas de las municipales, fue casi ocho puntos más que en 2023. El dato al que se aferraron Sánchez y su cúpula es que apenas sufrieron un trasvase de votos al PP y que quienes se decantaron por esa opción fueron electores no ideologizados que suelen votar con un sentido institucional al gobierno de turno. Los datos que maneja Ferraz les lleva a la conclusión de que el grueso de los votantes perdidos se fueron a la abstención o buscaron refugio en Unidas por Extremadura. Todo ese voto es recuperable, según trasladó Sánchez a los suyos en la cita a puerta cerrada.

En esa intervención, el presidente transmitió a la ejecutiva del PSOE que una de las razones por las que no contempla adelantar las elecciones es que Alberto Núñez Feijóo “ya ha asumido que solo gobierna con la ultraderecha y por eso no la combate”. Los socialistas creen que una prueba de ello es que, este lunes, el líder del PP destacó que el 60% de los votos del domingo en Extremadura habían sido para la derecha. Sumó sin hacer distinciones el respaldo del 43,2% a su partido y el 16,9% a Vox.

En este contexto, el líder socialista compartió con la cúpula del PSOE la reflexión de que los ciudadanos no perciben “la involución que provocan PP y Vox gracias a que el PSOE gobierna España” y “les pone freno” con sus políticas como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o el incremento del 11% del salario de los empleados públicos para el periodo de 2025-2028, coinciden varios de los asistentes a la hora y media de reunión. La paradoja que se constató en la ejecutiva, según diferentes miembros, es que los socialistas no sacan rédito de sus medidas sociales ni de su gestión de gobierno. Sánchez hizo alusión de hecho a las autonómicas y municipales de 2023, en las que la campaña se focalizó en la gestión sin éxito mientras el PP limitaba su discurso al antisanchismo.

Sánchez reprochó la “responsabilidad” de María Guardiola, la presidenta extremeña, por “plegarse a la estrategia nacional” diseñada por Génova con un adelanto electoral que, aunque hizo trizas al PSOE, dejó al PP a cuatro escaños de la mayoría absoluta y a expensas de un Vox fortalecido. Y reconoció que no sabía si el PSOE está acertando en el diseño de sus estrategias electorales y demandó campañas “más combativas” ante el ciclo que se avecina en 2026 con comicios en Aragón, el 8 de febrero; en Castilla y León, en marzo, y en Andalucía, como muy tarde, en junio.

Después de una campaña en la que la actualidad ha estado marcada por los frentes judicales a los que se enfrenta el PSOE y las denuncias por caso sexual, el presidente circunscribió el varapalo en Extremadura a que los mensajes positivos quedaban “opacados con los bulos” y la “deshumanización” del candidato. La apuesta por Gallardo generó dudas desde el primer momento en la federación extremeña al estar procesado en el caso de enchufismo al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. Las alertas se desoyeron en Ferraz. Sánchez achacó además la campaña fallida de los socialistas al “blanqueamiento” de la ultraderecha por parte del PP y a la desafección política “por culpa de la desinformación”, según participantes en la reunión.

La estrategia de “que viene el lobo” se acabó

Sin embargo, la interpretación que Ferraz hace del fracaso en Extremadura, acotándolo sobre todo a la situación particular del candidato, no convence a dirigentes de algunas federaciones. La afirmación de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en rueda de prensa este lunes de que los socialistas se encuentran “más fuertes que nunca”, fue recibida con estupor y escepticismo por secretarios generales y provinciales.

“Se debe insuflar algo de optimismo frente al desastre, pero decir eso es estar fuera de la realidad”, opina un líder territorial, que recela de la estrategia basada en el temor a la ultraderecha: “El miedo contra Vox ya no funciona. La abstención es un drama, hay muchas personas que estaban más decepcionadas con el PSOE que preocupadas por el posible ascenso de los ultras”.

“Esto de que viene el lobo se nos acabó”, apunta otro dirigente regional, que opina que la ciudadanía “ya tiene normalizado” a Vox y sus pactos con el PP. “Tenemos un problema muy serio. Lo tenemos todo fiado a que viene la ultraderecha y ya no estamos en 2023″, concluye inquieto por “la tortura gota a gota” que el PP quiere aplicarles en la próxima oleada de comicios.